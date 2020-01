Skąd ten wirus? Czemu wszyscy milczą o tym laboratorium?

Czy tajemniczy wirus w Chinach wydostał się z chińskiego Krajowego Laboratorium Bezpieczeństwa Biologicznego? Wskazują na to internauci

Teraz, podczas gdy władze oficjalnie szukając przyczyny wskazują na naturalne pochodzenie wirusa od chorób przenoszonych między zwierzętami oraz w tym kontekście wskazują wstępnie na duże targowisko zwierząt i owoców morskich w Wuhan, nie podają do informacji tego, że w tym samym mieście funkcjonuje laboratorium zajmujące się najgroźniejszymi wirusami na świecie. A przypomnijmy, że wirus SARS też kilkakrotnie uciekł z obiektów o wysokim poziomie bezpieczeństwa w Pekinie.

Strona Nature.com podawała w 2017 roku, że Krajowe Laboratorium Bezpieczeństwa Biologicznego w Wuhan rozpoczęło prace nad budową nowych laboratoriów zdolnych rozpracowywać i opracowywać najgroźniejsze wirusy/patogeny na świecie.

Laboratorium w Wuhan / autor: Nature.com

Laboratorium w Wuhan było pierwszym laboratorium w Chinach wyposażonym w sprzęt zapewniający najwyższy poziom ochrony biologicznej i miało ambicje w krótkim czasie jeszcze podnieść poziom swoich możliwości.

Jak czytamy, w 2017 roku ten ruch miał być częścią planu budowy od pięciu do siedmiu laboratoriów bezpieczeństwa biologicznego poziomu 4 (BSL-4) w Azji do 2025 r. I wzbudził wiele emocji, a także pewne obawy.

Niektórzy naukowcy spoza Chin już wtedy obawiali się ucieczki patogenów i oskarżeń o tworzenie broni biologicznej, w konsekwencji nadania wymiaru biologicznego napięciom geopolitycznym między Chinami a innymi narodami. Ale chińscy mikrobiolodzy woleli w tym czasie świętować swój awans do elitarnej kadry światowych naukowców, mających uprawnienia i dowód kompetencji do walki z największymi zagrożeniami biologicznymi na świecie.

Zapewnia to więcej możliwości chińskim badaczom, a nasz wkład w patogeny na poziomie BSL ‑ 4 przyniesie korzyści światu - mówił w 2017 roku George Gao, dyrektor Głównego Laboratorium Mikrobiologii i Immunologii Patologicznej w Pekinie. Na Tajwanie już wtedy były dwa laboratoria BSL-4, ale Krajowe Laboratorium ds. Bezpieczeństwa biologicznego, Wuhan, miało być pierwszym w Chinach.

Tylko dlaczego teraz o funkcjonowaniu tego laboratorium nikt nie wspomina?

Strona internetowa tego instytutu mieści się tu: http://english.whiov.cas.cn/

BSL-4 to najwyższy poziom ochrony biologicznej: jego kryteria obejmują filtrowanie powietrza oraz uzdatnianie wody i odpadów przed opuszczeniem laboratorium oraz zastrzeganie, że badacze zmieniają ubrania i biorą prysznic przed i po użyciu urządzeń laboratoryjnych. Takie laboratoria są często kontrowersyjne. Pierwsze laboratorium BSL-4 w Japonii zostało zbudowane w 1981 r., Ale działało z patogenami o niższym ryzyku do 2015 r., Kiedy to ostatecznie rozwiązano problemy związane z bezpieczeństwem.

Laboratorium w Wuhan kosztowało 300 milionów juanów (44 miliony USD), a aby zniwelować obawy dotyczące bezpieczeństwa, zostało zbudowane znacznie powyżej równiny zalewowej i miało być w stanie wytrzymać trzęsienie ziemi o sile 7, chociaż na tym obszarze nie ma silnych trzęsień ziemi. Miało skoncentrować się na kontroli pojawiających się chorób, będzie przechowywać oczyszczone wirusy i działać jako „laboratorium referencyjne” Światowej Organizacji Zdrowia połączone z podobnymi laboratoriami na całym świecie.

Będzie to kluczowy węzeł w globalnej sieci bezpieczeństwa biologicznego - mówił wtedy dyrektor laboratorium Yuan Zhiming.

Pierwszym projektem laboratorium miało być badanie patogenu BSL-3, który powoduje gorączkę krwotoczną Krymsko-Konga: śmiertelny wirus przenoszony przez kleszcze, który atakował zwierzęta gospodarskie na całym świecie, w tym w północno-zachodnich Chinach, i który może przenosić się na ludzi.

Laboratoria wchodzące w skład Europejskiej sieci laboratoriów BSL – 4 (European Network of BSL – 4 Laboratories – Euronet – P4):

Narodowy Instytut Chorób Zakaźnych „L. Spallanzani ”I.R.C.C.S. Rzym, Włochy Bernhard-Nocht-Institute for Tropical Medicine Hamburg, Niemcy Philipps-Universitaet Marburg Marburg, Niemcy Zdrowie publiczne w Anglii - reakcja na sytuacje kryzysowe Salisbury, Wiltshire SP4 Wielka Brytania Zdrowie publiczne w Anglii Jednostka referencyjna ds. Oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i powiązane z opieką zdrowotną (AMRHAI) Londyn, Wielka Brytania Szwedzki Instytut Kontroli Chorób Zakaźnych Sztokholm, Szwecja Institut National de la santé et de la recherche médicale Lyon Cedex 07, Francja

