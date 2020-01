Surówka: PZU nie ma planów pozbycia się Alior Banku

PZU nie ma planów pozbycia się Alior Banku - poinformował PAP prezes PZU Paweł Surówka w Davos. Zapewnił jednocześnie, że PZU będzie patrzyć na każdą możliwość partycypacji w dalszej konsolidacji rynku bankowego.

Szef PZU pytany był w Davos o oczekiwania i efekty wizyty na Światowym Forum Ekonomicznym.

Zaznaczył, że oprócz wizyt polskich oficjeli, zorganizowany przez PZU i Pekao Dom Polski w Davos odwiedzili prezesi największych instytucji finansowych m.in., Goldman Sachs, czy Bridgewater.

Mieliśmy globalnych inwestorów, globalne media, które usłyszały, że Trójmorze jest rynkiem, który powinien odgrywać większa rolę na świecie i być bardziej widoczny. Powinniśmy pozbyć się kompleksów; to nie jest tak, że inwestować można tylko w Brazylii, w Rosji, Indiach, czy Chinach” - uważa Surówka.

Jego zdaniem Europa Środkowo-Wschodnia, to rynek rosnący, bardzo istotny, w którym inwestycje są bezpieczne, realizowane w dobrym otoczeniu prawnym.

Surówka pytany był też o plany wobec Alior Banku.

Alior Bank jest dla nas bankiem strategicznym, będziemy chcieli wspierać go we wszystkim, co zarząd Alior Banku założy w swojej strategii. Przede wszystkim będziemy starali się budować wartość dodaną dla banku poprzez naszą współpracę” - powiedział.