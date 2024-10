Alior ma się czym chwalić - są dane o zysku

Zysk netto grupy Alior Banku w trzecim kwartale 2024 roku wzrósł do 665,9 mln zł z 571,6 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie. Zysk okazał się 3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali, że wyniesie on 646,2 mln zł.

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich, co do zysku banku za trzeci kwartał, wahały się od 616 mln zł do 667 mln zł.

Zysk netto w III kwartale wzrósł 16 proc. rdr i 14 proc. kdk.

Po trzech kwartałach 2024 roku zysk netto grupy Alior Banku wyniósł 1,83 mld zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 1,44 mld zł.

Wynik odsetkowy banku sięgnął w III kwartale 1.358,1 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.356,6 mln zł. Wynik ten wzrósł 11 proc. rok do roku i 9 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 206,9 mln zł i był 3 proc. poniżej konsensusu na poziomie 212,9 mln zł. Wynik prowizyjny wzrósł 20 proc. rdr i spadł 2 proc. w porównaniu z II kwartałem 2024 roku.

Odpisy wyniosły w trzecim kwartale 154,6 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem niższych o 13 proc. odpisów na poziomie 136,9 mln zł. Odpisy nie zmieniły się w ujęciu rdr i wzrosły 286 proc. rdr.

Koszty ryzyka prawnego wyniosły 13,5 mln zł, podczas gdy rok temu były na poziomie 5,4 mln zł.

Koszty działania wyniosły 472,5 mln zł i były 10 proc. niższe od oczekiwań rynku (523,7 mln zł). Koszty wzrosły 6 proc. rdr i spadły 8 proc. kdk.

PAP Biznes/ as/