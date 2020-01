Weiss: Putin i Katz mogą stworzyć spółkę antypolską

Prezydent Rosji Władimir Putin oraz szef izraelskiego MSZ Israel Katz mogą dzisiaj stworzyć dzisiaj spółkę antypolską - powiedział były ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss.

W czwartek w Jerozolimie odbyły się obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, na które przybyło ponad 40 szefów państw i rządów. Nieobecny był prezydent RP Andrzej Duda, któremu odmówiono możliwości zabrania głosu. Obchody zorganizowała Fundacja Światowego Forum Holokaustu we współpracy z Instytutem Yad Vashem i pod patronatem prezydenta Izraela Reuwena Riwlina. Wydarzenie współfinansował związany z Kremlem oligarcha Wiaczesław Mosze Kantor.

W piątek w rozmowie na antenie RMF FM b. ambasador Izraela Szewach Weiss podkreślił, że Putin gra polityką.

Zdaniem Szewacha Weissa prezydent Rosji „odnawia imperium rosyjskie”.

On doprowadził do tego, że ta biedna Rosja, zmęczona, która prawie 20 lat temu nie dawała sobie rady, już była na 3-4 miejscu w światowej polityce, wraca do centrum dziejów. On używa wszystkich narzędzi” - podkreślił.