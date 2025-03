Rozmowa Trump - Putin. Jest pierwszy komentarz

Rozmowa prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem dobiegła końca – poinformowały we wtorek amerykańskie stacje CBS, CNN i NBC. Zgodnie z zapowiedzią, obaj przywódcy mieli rozmawiać o zakończeniu wojny na Ukrainie.

Według źródła stacji NBC News w Białym Domu rozmowa trwała ponad półtorej godziny. Zastępca szefa personelu Białego Domu Dan Scavino informował, że rozpoczęła się o godz. 10 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 15 w Polsce).

Informację o zakończeniu rozmowy potwierdziło też źródło agencji Reutera w Białym Domu. Urzędnik odmówił jednak odpowiedzi na pytanie o przebieg rozmowy.

Pierwszy komentarz z Rosji

Doradca Władimira Putina ds. biznesu Kiriłł Dmitrijew ocenił rozmowę rosyjskiego przywódcy z prezydentem USA Donaldem Trumpem jako „historyczny” moment dla bezpieczeństwa świata – przekazała agencja Reutera. Zakończenie rozmowy potwierdził zarówno Biały Dom, jak i Kreml.

„Pod przewodnictwem prezydenta Putina i prezydenta Trumpa świat stał się dziś o wiele bezpieczniejszym miejscem!” – napisał Dmitrijew na platformie X.

49-letni Dmitrijew został w lutym mianowany przez Putina specjalnym przedstawicielem ds. współpracy inwestycyjnej z zagranicą. Jest też szefem Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RFPI). Należy do grona najbliższych współpracowników Putina. Przez analityków jest nawet uważany za jego możliwego następcę.

Pierwsza decyzja

Kreml: Putin zgodził się na wstrzymanie ostrzału infrastruktury energetycznej na 30 dni.

Były szef MSZ o rozmowie prezydentów USA i Rosji: Trump nie osiągnął niczego

Prezydent USA Donald Trump we wtorkowej rozmowie z Władimirem Putinem nie uzyskał niczego, natomiast przywódca Rosji osiągnął swój cel bez żadnych ustępstw - ocenił były rosyjski minister spraw zagranicznych Andriej Kozyriew, cytowany przez niezależną rosyjską telewizję Dożd.

Dla Putina to oczywiście sukces. Najważniejsze, że Putin osiągnął (swoje) bez żadnych ustępstw. Na przykład jak rozróżnić, gdzie w ogóle zaczyna się infrastruktura (energetyczna) w warunkach miejskich? - powiedział Kozyriew, który od lat mieszka w USA. Według niego takie ustalenia są bardzo nieprecyzyjne.

„Po drugie to nie jest całkowicie to, o czym mówił Trump, czego żądał i na co zgodzili się Ukraińcy, czyli na (pełne) zawieszenie broni. To zawieszenie broni względem wybranych celów” - dodał.

Według Kozyriewa „niestety Trump nie osiągnął niczego”. „Myślę, że nic się nie zmieniło, to całkowicie odpowiada interesom Putina, by kontynuować tę wojnę i wodzić Amerykę za nos” - podsumował pierwszy rosyjski minister spraw zagranicznych po rozpadzie Związku Sowieckiego.

Trump po rozmowie z Putinem: będziemy pracować szybko, by zakończyć wojnę na Ukrainie -

Prezydent USA Donald Trump określił swoją wtorkową rozmowę telefoniczną z przywódcą Rosji Władimirem Putinem jako „bardzo dobrą i produktywną”. Będziemy pracować szybko na rzecz pełnego zawieszenia broni i zakończenia wojny na Ukrainie – dodał.

„Zgodziliśmy się co do natychmiastowego zawieszenia broni w całej energetyce i infrastrukturze, z założeniem, że będziemy pracować szybko, by osiągnąć całkowite zawieszenie broni, a ostatecznie położyć kres tej okropnej wojnie pomiędzy Rosją a Ukrainą” – napisał przywódca USA na swojej platformie Truth Social.

Trump po raz kolejny powtórzył również swoje twierdzenie, że wojna nigdy by się nie zaczęła, gdyby to on był wówczas prezydentem USA.

Umowa?

„Omówionych zostało wiele elementów kontraktu na rzecz pokoju, w tym fakt, że zabijane są tysiące żołnierzy i zarówno prezydent Putin, jak i prezydent (Ukrainy Wołodymyr) Zełenski chcieliby, aby to się skończyło. Ten proces idzie teraz z pełną mocą i skutecznością i przez wzgląd na ludzkość miejmy nadzieję, że osiągniemy cel” – napisał Trump.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

pap, jb

Mniej klientów w galeriach handlowych. Powód jest jeden

Czy pieniądze dają szczęście? Dokładnie to jaka kwota?

Obroty towarowe na dużym minusie. Eksport dołuje!

»»Pijani kierowcy tracą samochody – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24