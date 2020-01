Nowy koronawirus z Chin przyczynił się do nagłego wzrostu popularności gry Plague Inc - czytamy na portalu eurogamer.pl.

Gra zajmuje pierwsze miejsce wśród najczęściej pobieranych z chińskiego AppStore. Produkcja polega na stworzeniu własnego patogena (ciało obce, chorobotwórcze) i rozprzestrzenieniu go po jak największej liczbie państw. Wykrycie infekcji prowadzi do rozpoczęcia badań nad wirusem przez specjalistów z całego świata, którzy starają się zakończyć epidemię. Gracz może tworzyć mutacje wirusa.

Gra Plague Inc została wydane w 2012 roku, a trzy lata później doczekała się remake’u. Co ciekawe to nie pierwszy taki przypadek, gdy epidemie napędzają rynek gier. Podobna sytuacja miała miejsce w 2014 roku, za sprawą plagi eboli w Afryce.

KG/eurogamer.pl