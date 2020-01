General Electric Company Polska z prestiżową nagrodą

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce od lat docenia amerykańskie firmy, które wyróżniają się nie tylko sukcesami w biznesie, ale także swoim wkładem w rozwój społeczny i gospodarczy Polski, przyznając nagrodę Corporate Catalyst Award.

W 2019 roku, Kapituła Instytutu zdecydowała o przyznaniu tego prestiżowego wyróżnienia General Electric Company Polska. Uroczysta gala wręczenia nagrody odbyła się 23 stycznia w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.

20-letnia współpraca polskich specjalistów z ekspertami ze Stanów Zjednoczonych, wyjątkowy wkład w rozwój nowych technologii, stworzenie wraz z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa centrum badawczego Engineering Design Center współpracującego z najlepszymi ośrodkami naukowymi na świecie – to tylko niektóre z przesłanek przyznania tegorocznej nagrody Corporate Catalyst Award General Electric Company Polska.

Decydując się na wyróżnienie General Electric Company Polska, nie mogliśmy także nie zauważyć nieocenionego wręcz zaangażowania firmy w przyszłość polskiej i amerykańskiej myśli naukowo-technicznej. Doceniliśmy współpracę z 12 uczelniami w Polsce, stworzenie wielu programów i stypendiów dla studentów, a także Stażu Prezydenckiego pod patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy, współorganizowanego z Kancelarią Prezydenta i Polsko-Słowiańską Federalną Unią Kredytową – powiedziała dr Iwona Korga, prezes Instytutu Piłsudskiego w Ameryce.

W Polsce w sektorze lotniczym działa obecnie 25 dużych firm z tradycjami sięgającymi często okresu międzywojennego, tworzą one ponad 17 tys. miejsc pracy dla wysoko wyspecjalizowanych pracowników. Ich praca generuje rocznie przychody rzędu 1,5 miliarda euro. Wokół tych firm z powodzeniem działa także olbrzymia sieć poddostawców, razem to ponad 100 tys. miejsc pracy. Zaniedbanie tego obszaru to nie tylko wielki stracony potencjał dla naszego kraju. Zgodnie z raportem Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), jeśli nie będziemy stawiać na konkurencyjność w tym obszarze narażamy się na stratę 40 tys. miejsc pracy. Warto więc działać na tym polu. Szczególnie patrząc na to, co potrafią osiągnąć polscy inżynierowie, którzy każdego dnia tworzą innowacyjne rozwiązania wykorzystywane w samolotach na całym świecie – dodał Zdzisław Sokal, doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

– Nagroda Corporate Catalyst, przyznawana przez Instytut Piłsudskiego w Ameryce, jest dla nas niesamowitym wyróżnieniem – podkreślił dr inż. Marian Lubieniecki, Prezes Zarządu General Electric Company Polska – Niemal 20 lat temu, gdy tworzyliśmy w Warszawie Engineering Design Center, była nas zaledwie garstka. W ciągu 10 lat nasze centrum inżynieryjne wyrosło na jeden z większych ośrodków badawczych nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dziś EDC zatrudnia 1500 inżynierów, którzy mają do dyspozycji 10 najwyższej klasy laboratoriów badawczych i dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technicznych. Zatrudniamy najlepszych specjalistów z sektorów, w których działamy – od lotnictwa po energetykę, stawiamy na innowację i kształcenie młodych ekspertów z Polski. Dziś polscy innowatorzy nie muszą wyjeżdżać za granicę, by tworzyć najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i przemysłowe dostępne na światowym rynku. Razem wspieramy rozwój rodzimej gospodarki na arenie międzynarodowej.

W uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie brali udział także: Tony Housh, Pre-zes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, John Armstrong, Radca ds. ekonomicznych Ambasady USA w Polsce oraz Mohamed Ali, wiceprezes GE Aviation Services Engineering.

W minionych latach nagrodę Corporate Catalyst Award Instytutu Piłsudskiego w Ameryce otrzymały m.in.: CitiGroup, International Paper, Coca-Cola HBC Polska i Coca-Cola Poland Services.

Instytut Piłsudskiego w Ameryce

Instytut Józefa Piłsudskiego od 77 lat działa w USA jako niezależny ośrodek naukowo-badawczy w dziedzinie historii, edukacji i promocji współpracy polsko-amerykańskiej. Jego głównym celem jest ochrona polskiego dziedzictwa narodowego na terenie Stanów Zjednoczonych. Od lat Instytut promuje polską historię i kulturę poprzez programy otwarte dla publiczności, w tym wykłady, projekcje filmów dokumentalnych, lekcje historii, wystawy oraz konferencje naukowe. Obecnie w zbiorach Instytutu Piłsudskiego znajduje się ponad milion dokumentów archiwalnych, biblioteka z ponad dwudziestoma tysiącami książek, kolekcja medali, pamiątki historyczne oraz galeria obrazów takich mistrzów jak Matejko, Gierymski, Wyczółkowski czy Kossak. Badacze z całego świata korzystają z unikatowych dokumentów znajdujących się w archiwum IJP, i śmiało można powiedzieć, że prawie każda książka dotycząca historii Polski lat 1914-1945 opiera się na zbiorach archiwalnych Instytutu.

Instytut Piłsudskiego jest organizacją niedochodową, która funkcjonuje dzięki wsparciu osób prywatnych i korporacji oraz dzięki grantom z Polski i USA. Przez ostatnie siedem dekad Instytut z powodzeniem funkcjonuje w Nowym Jorku, budując most łączący Amerykę z Polską, którego podstawą jest wspólnota kultury i historii. Obecnie Instytut prowadzi Kampanię na rzecz Przyszłości, która pomoże zapewnić nowoczesną i stabilną działalność na kolejne lata.

Corporate Catalyst Award

Nagroda Corporate Catalyst Award Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce przyznawana jest amerykańskim firmom za konsekwentne i długofalowe inwestycje w obszary społeczne i gospodarcze w Polsce.

Corporate Catalyst jest elementem promocji Kampanii na rzecz Przyszłości.

GE w Polsce

GE weszło na rynek polski jako inwestor w 1992 roku. Obecnie firma zatrudnia ponad 5 600 osób. Oprócz warszawskiego centrum inżynieryjnego EDC – wspólnego przedsięwzięcia General Electric oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, GE zarządza w Polsce m.in. takimi placówkami jak fabryki silników lotniczych w Dzierżoniowie oraz Bielsku-Białej, XEOS w Środzie Śląskiej, laboratorium Polonia Aero w Zielonce, fabryka turbin i odlewnia w Elblągu oraz fabryka generatorów we Wrocławiu. Do Grupy GE w Polsce, w zeszłym roku, dołączyła LM Wind Power z siedzibą w Goleniowie, która produkuje łopaty dla elektrowni wiatrowych. Inwestycje GE w Polsce od początku działalności wyniosły 670 mln USD, a roczne wydatki na badania i rozwój to około 100 mln USD.

General Electric

GE napędza rozwój globalnej technologii, stawiając czoła największym współczesnym wyzwaniom. Łącząc światowej klasy inżynierię z nowoczesnymi rozwiązaniami analitycznymi i software’owymi, GE tworzy innowacyjne technologie dużo bezpieczniej i wydajniej niż kiedykolwiek. Przez ponad 125 lat GE wytyczało przyszłość przemysłu, będąc dziś liderem wytwarzania przyrostowego oraz analizy danych. Ludzie GE to obywatele całego świata, zróżnicowani i zaangażowani, działający z najwyższą uczciwością i pasją, która pozwala im realizować misję firmy oraz dostarczać klientom usługi najwyższej jakości. www.ge.com