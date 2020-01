Koronawirus dotarł do Rosji

W Rosji wykryto pierwsze przypadki koronawirusa, zarażonymi są dwie osoby będące obywatelami Chin, przebywające w azjatyckiej części Rosji - poinformowały w piątek władze Rosji. Zapewniły, że nie ma ryzyka rozprzestrzenienia się infekcji.

Jedna z osób zarażonych przebywała w obwodzie tiumeńskim, druga - w Kraju Zabajkalskim. Służby prasowe gubernatora Kraju Zabajkalskiego poinformowały, że chory został przewieziony do szpitala zaraz po przekroczeniu granicy z Rosją w ostatnich dniach. Jego stan jest „zadowalający”, choroba ma łagodny przebieg; do szpitala trafiły też osoby, z którymi człowiek ten miał kontakt - głosi komunikat władz regionalnych.

Wcześniej szefowa państwowego urzędu Rospotriebnadzor Anna Popowa poinformowała, że stan obu osób zarażonych jest stabilny, zostały one odizolowane i sprawdzono ich kontakty z innymi ludźmi. Popowa zapewniła, że nie ma ryzyka dalszego rozprzestrzenienia się infekcji.

Media podały w piątek informacje o kilku osobach w Kraju Zabajkalskim i obwodzie tiumeńskim badanych na obecność koronawirusa.

Również w piątek władze Rosji zapowiedziały ewakuację obywateli rosyjskich z chińskiego Wuhan, głównego miasta prowincji Hubei, i z całej tej prowincji. Według wstępnych ocen w Wuhanie znajduje się obecnie 300 Rosjan, w całej prowincji Hubei - dalszych 341. Mają oni powrócić do ojczyzny do 4 lutego i po powrocie przejść dwutygodniową kwarantannę.

Od 1 lutego Rosja ograniczy połączenia lotnicze z Chinami. Zawiesi loty z wyjątkiem rejsów linii Aerofłot do Pekinu, Szanghaju, Hongkongu i Kantonu oraz regularnych rejsów czterech przewoźników chińskich na moskiewskie lotnisko Szeremietiewo. Na Szeremietiewie wszystkie rejsy z Chin - łącznie 19 - przeniesiono do jednego terminalu - F, wszystkie inne kierunki rozmieszczając w pozostałych terminalach: D, E i C.

Rosja zapowiedziała w piątek, że ograniczy przekraczanie granicy rosyjsko-mongolskiej. Wcześniej zamknęła granicę z Chinami na Bliskim Wschodzie. Rosjanie oraz Chińczycy mający zezwolenie na pobyt stały w Rosji mogą przekraczać granicę w 16 punktach, ale poddani będą dwutygodniowej kwarantannie.

Zawieszono w Rosji wydawanie wiz pracowniczych dla obywateli Chin. Rospotriebnadzor zalecił przedłużenie urlopów tym pracownikom z Chin, którzy pojechali do domu na urlop. W niektórych regionach Rosji, gdzie studiują obywatele chińscy, przedłużono im przerwę świąteczną bądź pozwolono na naukę na odległość.

Jeden z głównych banków rosyjskich, WTB (VTB), odwołał delegacje swoich pracowników do Chin, Wietnamu, Kambodży, Malezji, Singapuru, na Tajwan i Sri Lankę.

Czytaj też: Emilewicz: Nie ma sygnałów, by koronawirus uderzył w gospodarkę

PAP, KG