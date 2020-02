Firmy sprzątające chcą mieć własny certyfikat jakości

Na rynku działa coraz więcej firm sprzątających, piorących i czyszczących – od mieszkań, po powierzchnie biurowe, magazynowe, handlowe, ale także w szpitalach czy na stacjach kolejowych. Wybór firmy, która będzie świadczyła usługi w sposób profesjonalny przekłada się nie tylko na efekt czystości, ale także na aspekty zdrowotne,a także na potencjalne oszczędności.

W przypadku usług, gdzie odbiorcami są firmy, utrzymanie czystości ma też wpływ na wizerunek marki, jej rozwój oraz niejednokrotnie na pozyskiwanie i utrzymywanie kontraktów. Warto zaznaczyć, że według najnowszych szacunków w całej branży czystości w Polsce zatrudnianych jest ok. 700 tys osób, wliczając w to m.in. pracowników produkcyjnych zatrudnianych w fabrykach produkujących środki czystości.

Aby sprawdzić profesjonalizm firm sprzątających można wykorzystać odpowiedni certyfikat, który potwierdza, że usługi wykonywane przez daną firmę są na dobrym poziomie. Ten system jest skutecznym rozwiązaniem przede wszystkim dla działań B2B.

Taki system certyfikujący stworzyła firma audytująca TÜV Rheinland Polska i branżowa Polska Izba Gospodarcza Czystości - jest nim program „Gwarant Czystości i Higieny”. Pozwala on na weryfikację jakości usług firm działających na tym rynku i nadanie najlepszym z nich certyfikatu otwierającego drzwi do kontaktów najbardziej wymagających klientów.

System certyfikacji przydaje się też przy zamówieniach publicznych - gdy nie tylko cena, ale i jakość ma odgrywać coraz większą rolę.

Proces przyznania certyfikatu „Gwarant Czystości i Higieny” opiera się na systemie precyzyjnej punktacji, w którym kluczowe obszary działalności firmy, od struktury organizacyjnej po jakość używanych maszyn i stosowanych środków czystości, jest szczegółowo prześwietlany.

Jeżeli weryfikacja przebiegnie pozytywnie, firma uzyskuje certyfikat, który jest ważny przez rok.

Jakie warunki trzeba spełnić? Oceniana jest m.in. wiarygodność przedsiębiorstwa, weryfikowana poprzez: realizację zobowiązań wobec ZUS i US, wywiązywanie się z poprzednich kontraktów, uczestnictwo w organizacjach biznesowych oraz posiadanie polisy OC.

W ocenie audytorów bardzo wysoko notowane są tzw. zasoby materialne, rozumiane dość szeroko – od nadzorowania dostawców materiałów, sprzętu i usług, kontrolowania terminów ważności środków chemicznych, po prowadzenie regularnych przeglądów sprzętu oraz stosowanie ekologicznych systemów mycia.

Organizatorzy i twórcy programu zwracają uwagę na jeszcze jedną zaletę certyfikatu - jest to jedyny program branży czystości rekomendowany jako Dobra Praktyka przez Urząd Zamówień Publicznych. Certyfikat należy do tzw. pozacenowych kryteriów wyboru oferty. Według Prawa Zamówień Publicznych, tego typu kryteria mogą stanowić 40 proc. oceny w przetargach publicznych.

Certyfikat „Gwarant Czystości i Higieny” spełnia te kryteria, co radykalnie ułatwia proces podejmowania decyzji zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych – mówi Marek Krzemieniewski, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.

Według niego, dzięki certyfikatowi zamawiający może mieć pewność, że pieniądze zostaną wydane we właściwy sposób, a z drugiej strony ułatwi on zdanie samym wykonawcom, którzy będą wiedzieli, co muszą zrobić, by zrealizować umowę jak należy.

