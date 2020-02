Koronawirus. Czy jesteśmy gotowi? Lotnisko milczy, służby uspokajają

Internauci zwracają uwagę na brak kontroli występowania gorączki u podróżnych, nawet u tych, którzy właśnie wrócili i wracają z Włoch. Przed wyjazdem do Włoch ostrzega już także Główny Inspektorat Sanitarny, który wcześniej mówił o epidemii, ale medialnej. Jednak, jak zapewnia szef MSWiA, służby są już zmobilizowane, odpowiedzialne, a procedury zrewidowane i odświeżone

O braku lotniskowej kontroli na warszawskim lotnisku lotu z włoskiego regionu, w którym szerzy się koronawirus poinformował w niedzielę internauta, który miał przylecieć wieczornym lotem.

Polska nie jest gotowa na walkę z Koronawirusem: właśnie wyladowalismy na Okeciu samolotem z Bergamo (Włochy) - w regionie jest ponad 100 potwierdzonych zachorowań - a tu nie ma cienia służb medycznych sprawdzających temperaturę wjeżdżających do Polski #Koronawiruspolska - napisał użytkownik Twittera.

Część użytkowników Twittera zwraca uwagę na niedawne założenie tego twitterowego konta, ale nie można wkluczyć, że to osoba, która chce tylko zachować anonimowość, ale chce nagłośnić sprawę medialnie.

Poprosiliśmy o komentarz wydział prasowy warszawskiego Lotniska Chopina w tej sprawie, jednak do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Jak jednak zapewnia Szef MSWiA, wszystkie służby są zmobilizowane na wypadek pojawienia się koronawirusa w Polsce.

Szef MSWiA zapewnił w poniedziałek, że wszystkie służby mu podległe są w pełni zmobilizowane w związku z możliwością pojawienia się koronawirusa w Polsce.

Do sprawy podchodzimy poważnie - podkreślił Kamiński na konferencji prasowej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.

Kamiński poinformował też, że w poniedziałek miał on telekonferencję poświęconą zagrożeniu koronawirusem z wojewodami i z wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi. Brał w niej udział również komendant główny Straży Granicznej i szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Szef MSWiA stwierdził też, że Agencja Rezerw Materiałowych - która ma obowiązek zabezpieczać państwo na czas kryzysów, także epidemiologicznych - ma odpowiedzenie środki, żeby „użyć ich na masową skalę”, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dodał, że służby państwowe monitorują i starają się być w kontakcie z Polakami, którzy są w tych rejonach świata, w których pojawiła się epidemia.

Kamiński zapewnił też, że służby sanitarne są w gotowości, aby być na lotnisku i udzielić odpowiedniej pomocy zarażonym wirusem. Poinformował również, że są przygotowywane miejsca w szpitalach na oddziałach zakaźnych, a wojewodowie codziennie przekazują bieżąca informację w tym zakresie do Ministerstwa Zdrowia” - mówił.

Na szczęście, póki co, nie ma u nas wirusa, ale jeśli się on pojawi - a dociera do Europy - podejmiemy adekwatne, szybkie i profesjonalne działania - podkreślił Kamiński.