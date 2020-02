SMSy i maile poszły w ruch: Dwa miesiące RDK za nami

Dwa miesiące i niemal półtora miliona rekordów. Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) działa i to nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Dzięki niemu - do dziś - urzędnicy wysłali obywatelom niemal 250 tysięcy różnych powiadomień - czytamy w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji.

I nie chodzi tu wcale o niechciane wiadomości. Idea działania RDK jest taka, że jeśli zostawimy w nim swoje dane (adres e-mail i/lub numer telefonu) urzędnik w ważnych dla nas sprawach – zamiast wysyłać pismo – może do nas zadzwonić lub wysłać maila. I o takie powiadomienia chodzi.

Maile – w ruch!

Od dwóch miesięcy w ruch - zamiast pism, kopert i znaczków - poszły maile i SMSy. Dzięki RDK, urzędy wysłały Polakom niemal 250 tysięcy różnych powiadomień (dokładnie 243 869). A to oznacza, że przynajmniej część ich odbiorców nie musiała wędrować na pocztę po papierową korespondencję.

Urzędnicy wolą maile – wysłali ich dokładnie 188 657. Na wysłanie SMSa zdecydowali się 55 212 razy.

Jeśli chcecie dostawać takie powiadomienia, koniecznie dołączcie do Rejestru Danych Kontaktowych. RDK działa od 22 grudnia 2019 r. Swoje dane (adres e-mail i/lub telefon) zostawiło tam 1 479 000 osób!

Dostęp do RDK mają wyłącznie uprawnieni i przeszkoleni urzędnicy. Nie ma więc ryzyka, że nasze adres e-mail i numer telefonu wpadną w niepowołane ręce – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Nasze dane są tam w pełni bezpieczne – dodaje szef MC.

Mówiąc w skrócie: nie bójcie się niechcianych telefonów od oszustów i naciągaczy! Nie ma możliwości, by dane z RDK wpadły w ich ręce.

Ty w RDK

To teraz najważniejsze – jak przekazać swoje dane do RDK? To proste.

Najszybciej zrobić to online.Wystarczy, na naszym portalu GOV.PL, skorzystać z usługi Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych.

By to zrobić, będziecie potrzebowali profilu zaufanego. Jeśli jeszcze go nie macie, koniecznie załóżcie na www.pz.gov.pl

Jeśli chcecie przekazać do RDK swój numer telefonu i adres email – miejcie pod ręką telefon i dostęp do poczty elektronicznej. Wpiszcie dane w odpowiednie pola, zalogujecie się profilem zaufanym. Potwierdzicie dane kodami, które otrzymacie emailem i sms-em i… gotowe!

Kody, które otrzymacie są ważne przez 24 godziny. Użyjcie ich, korzystając z usługi Potwierdź swoje dane kontaktowe w Rejestrze Danych Kontaktowych (RDK).

Swoje dane do RDK możecie przekazać także offline, czyli wypełniając formularz dostępny w każdym urzędzie gminy.

W pełni dobrowolnie

Nie ma obowiązku przekazywania swoich danych do RDK. To całkowicie dobrowolne. Biorąc jednak pod uwagę korzyści płynące z bycia w RDK, warto to zrobić - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Co to za korzyści?

Dzięki RDK urzędy - z wyprzedzeniem - mogą informować np. o:

· kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego,

· przysługujących nam świadczeniach,

· zbliżającym się terminie obowiązkowego badania technicznego samochodu.

To trzeba zapamiętać:

Na podane adres email i numer telefonu nie dostaniecie żadnych oficjalnych dokumentów. Rejestr służy wyłącznie powiadamianiu. O czym? Na przykład o dodatkowych dokumentach koniecznych do realizacji jakiejś usługi. Dane z RDK możecie w każdej chwili zmienić lub usunąć. W przypadku zmiany numeru telefonu lub adresu e-mail, pamiętajcie o ich aktualizacji.

