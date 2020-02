Bank Pekao S.A. z prestiżowymi nagrodami

Bank Pekao został doceniony przez Magazyn Global Finance, otrzymując trzy prestiżowe nagrody – w tym pierwszy raz w historii dla najlepszego banku inwestycyjnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Tytuły przyznawane są przez grono niezależnych ekspertów oceniających działania banków w oparciu o takie kryteria, jak m.in. liczba i wielkość realizowanych transakcji, usługi i doradztwo, możliwości strukturyzowania oraz reputacja na rynku.

Tytuł Best Investment Bank in Central and Eastern Europe for 2020 plasuje Pekao w gronie wiodących banków inwestycyjnych, takich jak HSBC (Europa Zachodnia), DBS (Azja), EFG Hermes (Środkowy Wschód), Standard Bank (Afryka), czy najlepszy w Ameryce Północnej i na całym świecie – J.P. Morgan. Pekao został jednocześnie najlepszym bankiem inwestycyjnym w Polsce, otrzymując ten tytuł po raz czwarty z rzędu.

Otrzymane nagrody były wynikiem transakcji zrealizowanych w 2019 roku, takich jak doradztwo przy transakcji refinansowania zadłużenia KGHM (kwota transakcji 1,5 mld USD), role physical bookrunner przy transakcjach Żabki (kwota transakcji 1,8 mld PLN) oraz Allegro (kwota transakcji 2 mld PLN), doradztwo przy transakcjach fuzji i przejęć dla firm Pisla Oy, Cerrad, Lerg, a także przy procesie skupu akcji własnych Indykpol i CPD. Dobre wyniki to efekt specjalistycznej wiedzy, doświadczenia oraz współpracy ekspertów Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej oraz Pekao Investment Banking.

Pulę nagród uzupełnia tytuł Best Treasury and Cash Management Provider 2020 in Poland, przyznany Pekao po raz pierwszy. Uznanie zagranicznych instytucji w tej kategorii to efekt rozwijanej od lat oferty produktowej, skierowanej do klientów korporacyjnych. Bankowość transakcyjna i treasury to dziedziny wymagające ciągłego udoskonalania rozwiązań procesowych i technologicznych. W tym obszarze Pekao okazał się lepszy od lokalnych rywali i stał się liderem na polskim rynku finansowym. Ciągły rozwój systemów bankowych i biznesowych pozwala klientom prowadzić skuteczną ekspansję w kraju i za granicą. Produkty oferowane przez Bank Pekao są dostępne w systemie bankowości elektronicznej PekaoBiznes24.

Wydawany od 1987 roku Magazyn Global Finance ma czytelników w 189 krajach. Jego odbiorcami są prezesi, dyrektorzy generalni i finansowi oraz stratedzy z międzynarodowych przedsiębiorstw i instytucji. Global Finance ma siedzibę w Nowym Jorku, z biurami w Mediolanie i Londynie. Co roku nagradza najlepsze instytucje finansowe na świecie.