Trzaskowski da monopol na reklamę spółce Agory?

Kontrowersyjna Uchwała Krajobrazowa warszawskiego ratusza (przyjęła ją Rada Warszawy), której zarzuca się pośrednie lub bezpośrednie promowanie potężnej i należącej do Agory spółki AMS (reklama zewnętrzna) może zostać zablokowana - ustalił portal wPolityce.pl.

Jak czytamy na portalu gra w warszawskim i mazowieckim samorządzie toczy się nawet o kilkaset milionów złotych.

Zdaniem portalu według szacunków ekspertów rynku reklamowego wprowadzenie uchwały krajobrazowej w kształcie, który trafił do opinii wojewody doprowadzi praktycznie do monopolu spółki Agory. Należeć do niech będzie około 85 proc. rynku wartego nawet 300 milionów złotych!

Monopol należącej do Agory spółki AMS na wartym nawet 300 milionów złotych rynku reklamy zewnętrznej – taki może być efekt wprowadzenia Uchwały Krajobrazowej, którą 16 stycznia przyjęła Rada Warszawy. Prezent od warszawskiego ratusza może uratować przed upadkiem wydawcę „Gazety Wyborczej”, dla którego AMS to kura znosząca złote jajka – mówi nam jeden z ekspertów, który prosi o anonimowość.

Według portalu, uchwała dzieli miasto na strefy i wprowadza wykaz ciągów komunikacyjnych, na których można sytuować nośniki większych rozmiarów w pasie drogowym. Z zakazu wyłączone są tylko reklamy umieszczane na przystankach oraz słupach reklamowych. Obok wiat przystankowych, uchwała dopuszcza jeszcze słupy i nośniki kierunkowe Miejskiego Systemu Informacji – w obu segmentach dominującą pozycję ma AMS – zauważa jeden z warszawskich radnych Koalicji Obywatelskiej, który podkreśla, że to właśnie kwestia owej „dominującej pozycji” wzbudza spore kontrowersje.

W 2013 roku, kiedy AMS otrzymał koncesję na wiaty, w Warszawie działały cztery duże firmy outdoorowe. Z biegiem lat, dzięki koncesji oraz systematycznemu spadkowi ilości nośników dużego formatu, w 2019 roku już niemal połowa warszawskiego rynku reklamy zewnętrznej należała do spółki Agory – zauważa przedstawiciel branży cytowany przez portal wPolityce.pl

Czytaj więcej:UJAWNIAMY. Czy tajemnicza uchwała Rady Warszawy stanie się kroplówką finansową dla Agory? Do akcji wkroczyli UOKIK i wojewoda

Analizując wyniki finansowe Agory, uwagę zwraca kondycja poszczególnych segmentów. O ile kondycja „Gazety Wyborczej” jest mocno ,,pod kreską”, to sytuacja AMS wygląda na bardzo dobrą. Spółka ma dla Agory strategiczne znaczenie, jej udział w ogólnych przychodach stanowi 14 proc., a udział w EBIT przekracza 35 proc.

Aktualnie ruch jest po stronie wojewody mazowieckiego, który może wydać rozstrzygnięcie nadzorcze i stwierdzić nieważność uchwały stołecznego samorządu.