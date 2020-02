KPRM podsumuje 100 dni rządu

W sobotę w Kancelarii Premiera odbędzie się podsumowanie 100 dni rządu, w tym realizacji „piątki na 100 dni”, czyli pakietu pięciu zapowiedzi, które rząd w kampanii parlamentarnej zobowiązał się zrealizować lub rozpocząć ich realizację w ciągu pierwszych 100 dni rządów.

W trakcie kampanii przed wyborami parlamentarnymi, w październiku ubiegłego roku, premier Mateusz Morawiecki i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedzieli „piątkę na 100 dni”, czyli pięć propozycji reform: tzw. mały ZUS, trzynastą oraz czternastą emeryturę, pakiet badań kontrolnych, budowę 100 obwodnic oraz dojście do równych dopłat dla rolników. Prezes PiS i szef rządu zapowiedzieli, że w ciągu pierwszych 100 dni nowej kadencji rządu będą uchwalone ustawy lub przygotowane programy dotyczące wspomnianych zmian.

Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział w piątek na Twitterze, że w sobotę zostaną podsumowane działania dotyczące 100 dni rządu.

Od expose premiera Mateusza Morawieckiego mija 100 dni. Dzisiaj został przedstawiony ostatni program w ramach piątki na 100 dni, czyli ProfilaktykaPlus. Już jutro podsumowanie naszych działań 100 dni rządu, które odbędzie się w KPRM - poinformował w piątek rzecznik rządu.

Według nieoficjalnych informacji w trakcie podsumowania zaplanowane są wystąpienia wszystkich szefów resortów odpowiedzialnych za przygotowanie poszczególnych projektów, w tym ministrów: zdrowia, infrastruktury, rozwoju, rolnictwa oraz rodziny, pracy i polityki społecznej.

TRZYNASTKI I CZTERNASTKI

Trzynasta emerytura po raz pierwszy została wypłacona w 2019 r. Wówczas wsparcie trafiło do 9,8 mln osób. Szef rządu zapowiedział w expose, że „trzynastka” będzie rozwiązaniem stałym, gwarantowanym ustawą. W miniony wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, zgodnie z którą „trzynastki” mają być wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2020 r. będzie to 1200 zł brutto.

Dodatkowe świadczenia będą wypłacane z urzędu. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu.

W dniu podpisania przez prezydenta ustawy dotyczącej „trzynastki” rząd przyjął ustawę, która ma zagwarantować w 2021 r. wypłatę również czternastej emerytury.

MAŁY ZUS

Od 1 stycznia ubiegłego roku obowiązywał tzw. mały ZUS. Mogli z niego korzystać przedsiębiorcy, których średniomiesięczny przychód w 2018 r. nie przekraczał 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 tys. zł rocznie. W ich przypadku składki na ubezpieczenia społeczne naliczane były proporcjonalnie do przychodu.

Z kolei od lutego bieżącego roku obowiązuje tzw. mały ZUS Plus, z którego mogą korzystać najmniejsze firmy, których przychód w 2019 r. zamknął się w kwocie 120 tys. zł. Zmianą w stosunku do „małego ZUS-u” jest naliczanie składek proporcjonalnie do dochodu z poprzedniego roku, a nie przychodu, co ma pozwolić m.in. na obniżenie składek o średnio kilkaset złotych miesięcznie. Według MPiT - które przygotowywało projekt w ubiegłym roku - z „małego ZUS-u Plus” będzie mogło skorzystać ok. 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców. Szacowany koszt nowych regulacji dla finansów publicznych to ok. 1,3 - 1,5 mld zł w kolejnych latach.

PROGRAM 100 OBWODNIC

Zgodnie ze wstępnymi danymi, które resort infrastruktury przedstawił w lutym bieżącego roku, wartość programu budowy 100 obwodnic to 28 mld zł. W ramach programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km.

Obwodnice - według zapowiedzi MI - mają powstawać m.in. wokół tych miejscowości, gdzie notowane jest największe natężenie ruchu, czy tam, gdzie jest największa liczba wypadków. Przy wyborze lokalizacji brano także pod uwagę poprawę dostępu do miejscowości i regionów turystycznych.

Budowa obwodnic będzie finansowana z pieniędzy Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Kolejnym źródłem wpływów do KFD są pieniądze unijne.

Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Do końca 2019 r., oddano do ruchu w ramach tego programu 15 obwodnic, a w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich 64.

PAKIET BADAŃ KONTROLNYCH

W piątek Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało szczegóły programu „Profilaktyka 40 plus”. W ramach tego programu lekarze mają oceniać czynniki ryzyka zachorowania na najbardziej rozpowszechnione choroby, zlecając osobom powyżej 40 lat określone badania.

Z programu mają skorzystać wszystkie osoby między 40 a 65 rokiem życia, zarówno pracujące, jak i te, które prowadzą działalność gospodarczą lub są bez pracy, ale mają ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawowy pakiet badań obejmie: morfologię, stężenie cholesterolu całkowitego i poziomu glukozy, pomiar tętna i ciśnienia tętniczego, określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI), badanie pacjenta przez lekarza i ocenę czynników wystąpienia u pacjenta chorób układu krążenia, onkologicznych lub cukrzycy. Jeśli w wyniku tych badań stwierdzone zostaną czynniki ryzyka lub będą one niepokojące, lekarz zleci bardziej szczegółowe badania.

Program sfinansuje w całości Narodowy Fundusz Zdrowia. Szacowane koszty to ok. 1,8 mld zł w ciągu pięciu lat, przy czym koszty zależą od liczby osób, u których wystąpią wskazania do pakietu rozszerzonego.

Resort zdrowia zapowiada, że program ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Wyjaśnia, że wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia procesu legislacyjnego i wprowadzeniem zmian organizacyjnych przez podmioty, które będą go realizowały.

RÓWNE DOPŁATY DLA ROLNIKÓW

Zobowiązanie do zrównania dopłat dla rolników premier Morawiecki określił natomiast jako program działań dotyczących negocjacji w sprawie wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027. Wśród działań rządu na rzecz zrównania dopłat wymienił budowę grupy przyjaciół spójności, która ma wspierać zwiększanie finansowania tradycyjnych polityk UE, jak polityka spójności.

Teraz toczą się negocjacje ws. wieloletniego budżetu UE, jednak lutowy, nadzwyczajny szczyt w tej sprawie, nie przyniósł żadnych postępów. Najwięksi płatnicy netto do unijnej kasy (m.in. Holandia, Niemcy, Dania) domagają się oszczędnego budżetu, natomiast grupa przyjaciół spójności, w tym Polska, chcą zwiększenia wpłat przez państwa członkowskie. To właśnie grupa przyjaciół spójności opowiedziała się jednoznacznie i jednomyślnie przeciwko ostatnim propozycjom cięć m.in. w polityce spójności przedstawionym zarówno przez szefa RE Charlesa Michela, jak i w osobnej propozycji Komisji Europejskiej.

Kwestia dopłat dla rolników jest uzależniona od Wspólnej Polityki Rolnej. Za utrzymaniem wydatków na WPR opowiadają się nie tylko przyjaciele spójności, ale także Francja. Wspólne stanowisko w tej sprawie podkreślali w lutym po rozmowie w Warszawie prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Mateusz Morawiecki. Celem prowadzonej od 1962 r. Wspólnej Polityki Rolnej jest m.in. wspieranie rolników, zapewnienie unijnym rolnikom odpowiedniego standardu życia czy ochrona obszarów wiejskich. Wsparcie, które trafia w ramach WPR do państw członkowskich, jest przekazywane poprzez dopłaty bezpośrednie dla rolników oraz środki rynkowe, którymi zarządza Europejski Fundusz Rolny oraz środki na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

PAP, KG