Tusk o rozliczeniach z rządami PiS

Szefowie MSWiA, MS i MF: Tomasz Siemoniak, Adam Bodnar i Andrzej Domański podpisali w piątek międzyresortowe porozumienie dotyczące skoordynowania działań podległych im służb; ma dotyczyć zabezpieczenia i odzyskiwania mienia Skarbu Państwa wydanego niezgodnie z prawem, na szkodę interesów publicznych.

Porozumienie podpisano w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jak poinformował premier Donald Tusk, porozumienie ma dotyczyć działań, zmierzających do ”ujawnienia, zabezpieczenia i odzyskiwania mienia Skarbu Państwa„.

Premier zarządza walkę z „układem zamkniętym”

Premier wyjaśnił, że szef MSWiA Tomasz Siemoniak, szef Ministerstwa Sprawiedliwości Adam Bodnar i szef resortu finansów Andrzej Domański zwrócili się do niego o zgodę na podpisanie takiego porozumienia, aby - jak mówił - „walczyć z układem zamkniętym, który był budowany od 2016 r i którego konsekwencje ponosimy do dziś„.

„Skoordynowanie między tymi resortami jest niezbędne, abyśmy skutecznie i możliwie szybko odzyskiwali te gigantyczne kwoty, co do których mamy dowody albo przekonanie, że zostały wydane w sposób nieprawidłowy i niezgodny z prawem, na szkodę interesów publicznych albo wprost zawłaszczone” - powiedział Tusk.

„Bardzo chcielibyśmy złapać wszystkich, którzy okradali państwo polskie, chcielibyśmy odzyskać maksimum tego, co jest do oddania. Ale efektem końcowym pracy ministrów, którzy to porozumienie podpisują, ma być zestaw propozycji, który uniemożliwi w przyszłości nadużywania władzy, stanowisk, powiązań na rzecz własnych interesów” - powiedział premier.

Zaangażowanych 200 kontrolerów Krajowej Administracji Skarbowej

Szef rządu poinformował, że dzięki posiadanym uprawnieniom dyrektorzy izb administracji skarbowej od lutego br., prowadzą postępowania w 90 jednostkach i podmiotach, które podlegają 17 resortom w rządzie. „Codziennie pracuje nad tymi sprawami 200 kontrolerów” - przekazał.

„Kwota wydatkowanych środków publicznych, ta podejrzana kwota, (…) wymagająca zbadania - bo zachodzi podejrzenie, bo są powody, aby sądzić, że te środki były wydatkowane niezgodnie z prawem, z naruszeniem procedur, przepisów, albo na szkodę interesu społecznego - to jest kwota, która w tej chwili osiągnęła 100 mld zł” - podkreślił.

Zarzuty dla 62 osób, 149 wniosków do prokuratury

Premier poinformował również, że do tej pory złożono ponad 60 zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury, rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz CBA.

„Kwota nieprawidłowości, to, o czym już wiemy, mamy udokumentowane, to jest kwota 3,2 mld zł. To są już te pieniądze, które są już bardzo dokładnie opisane i będziemy skutecznie domagać się zwrotu tych środków” - powiedział.

Zaznaczył, że „w pozostałym zakresie”, ogólnie precyzyjnie opisano już nieprawidłowości na ponad 5 mld zł. „_Zawiadomienia będą składane do odpowiednich organów, w tym do prokuratury sukcesywnie” - zapewnił.

„KAS, a także inne służby chcą przygotować te wnioski perfekcyjnie, tak aby skuteczność ściągania tych pieniędzy od instytucji, czy organizacji. A w wypadku niemożności ściągnięcia środków od tych instytucji lub organizacji będziemy je ściągali od członków zarządów, zgodnie z prawem. Te procedury już zostały rozpoczęte” - poinformował.

Do tej pory w sprawie rozliczeń poprzedniej władzy postawiono zarzuty 62 osobom, a 149 zawiadomień skierowano do prokuratury; to jest pierwszy raz w historii Polski, by władze były tak skutecznie rozliczane - poinformował premier Donald Tusk.

Morawiecki: Układ zamknięty rządzi dziś Polską

Układ zamknięty rządzi dziś Polską, a kłamstwa jego szefa mają jeden cel: Zlikwidować największą partię opozycyjną w Polsce i przykryć kwestię likwidacji CPK, atomu czy horrendalnych podwyżek, które wydrenują kieszenie obywateli. Z obsesją idzie się do lekarza, a nie do władzy – skomentował w mediach społecznościowych wiceprezes PiS, były premier Mateusz Morawiecki.

PAP, sek