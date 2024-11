Rząd odkrywa karty! Wkrótce demolka CPK?

Do końca roku rząd planuje przyjąć nowelizację uchwały ws. programu inwestycyjnego związanego z Centralnym Portem Komunikacyjnym (CPK) - wynika ze strony kancelarii premiera. Zmianie mają ulec ramy finansowe oraz czasowe projektu. Dodano, że to wynik audytów w spółce CPK.

Zgodnie z wpisem do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, w związku z aktualizacją „Programu inwestycyjnego Centralny Port Komunikacyjny Etap II” istnieje potrzeba zmiany ram finansowych oraz czasowych, a także warunków realizacji zamierzeń państwa w zakresie CPK na lata 2024–2032. Zmiana ma być wynikiem m.in. audytów wewnętrznych w spółce Centralny Port Komunikacyjny, w ramach których dokonano weryfikacji II etapu programu pod kątem jego urealnienia.

Jednocześnie projektowana uchwała ma potwierdzić założenia przyjęte wcześniej, w innych uchwałach dotyczących CPK, m.in. o koncepcji przygotowania i realizacji tej inwestycji.

Do końca roku szczegóły, jak ma wyglądać CPK

Zgodnie z wpisem do wykazu, przygotowywany projekt uchwały zawiera działania polegające na kontynuacji prac przygotowawczych i projektowych, rozpoczęciu i zakończeniu zasadniczych robót budowlanych związanych z budową CPK, a także kluczowych inwestycji kolejowych, drogowych i projektów komplementarnych związanych bezpośrednio z uruchomieniem lotniska.

W projekcie uchwały mają się znaleźć informacje na temat zaplanowanych do osiągnięcia celów, harmonogramów realizacji oraz budżetów, a także określono sposób ich finansowania, w tym ze środków publicznych.

Należąca do Skarbu Państwa CPK, to spółka powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

PAP

