Koronawirus w Polsce: Procedury działają!

AKTUALIZACJA

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce nie zaskoczył nas. Zadziałały wszystkie procedury - zapewnił główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Przestrzegł też przed uleganiem panice. Ten wirus w 80 proc. przejdzie jak zwykłe przeziębienie - dodał.

W Polsce potwierdzono w nocy pierwszy przypadek koronawirusa u mężczyzny, który jest obecnie hospitalizowany w Zielonej Górze. Jak zapewnił minister zdrowia Łukasz Szumowski nie jest to pacjent w podeszłym wieku, czuje się dobrze. Wrócił z Niemiec.

Szef sanepidu zaznaczył, że na taki scenariusz Polska była przygotowana. Teraz należy zachować spokój - zaznaczył.

„Rzeczywistość mamy taką, jaką mieliśmy do tej pory. Byliśmy przygotowani na to, że to się wydarzy. Ten przypadek nas absolutnie nie zaskoczył. Zadziałały wszystkie procedury, które powinny zadziałać. Nie sądzę, byśmy mieli jakieś nadmierne ciśnienie, żeby cokolwiek zmieniać, analizować. Wszystko dokładnie zostało opisane” - powiedział Pinkas.

Pytany o możliwy scenariusz wydarzeń, odparł, że „rozwój sytuacji jest w tej chwili absolutnie nieprzewidywalny”. Szef GIS wyraził jednak nadzieję, że Polska poradzi sobie z tym wyzwaniem, dzięki działaniu służb medycznych i sanitarnych, wdrożeniu procedur. Dodatkowo istotna - w jego opinii - jest odpowiedzialność obywatelska.

„Stosujmy się do zaleceń. Nie dajemy się ponosić złym emocjom. Żadnej paniki. Ten wirus w 80 proc. przejdzie jak zwykłe przeziębienie” - oznajmił.

Zaznaczył, że inspekcja sanitarna ma 101 lat doświadczenie w leczeniu chorób zakaźnych. „To jest dla nas kluczowe. Pamięć instytucjonalna, profesjonaliści, epidemiolodzy. Ja się czuję bezpiecznie w swoim kraju. Nie robię żadnych zapasów”.

AKTUALIZACJA

Tak jak obiecywaliśmy wielokrotnie, tylko gdy dostaniemy dodatni wynik testów, zostaną państwo poinformowani. To dzisiaj się stało. Dzisiaj dostaliśmy w nocy dodatni wyniki pierwszego pacjenta, który ma potwierdzone zachorowanie na koronawirusa w Polsce — powiedział Szumowski.

Osoby, które miały z chorym kontakt, zostały poddane kwarantannie domowej.

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u 2-3 proc. chorych, ale eksperci oceniają, że dane te mogą być zawyżone, bo wielu osobom z lekkim przebiegiem najpewniej nie wykonano badań laboratoryjnych, gdyż mogli się nie zgłosić do lekarzy.

Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhanie, stolicy prowincji Hubei,gdzie sprzedawano m.in. dzikie zwierzęta.

W Polsce potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa – poinformował podczas konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Chory ma przebywać w szpitalu w Zielonej Górze. Czuje się dobrze.

Jak wskazał minister:

Wszystkie osoby, które miały kontakt z zakażonym, zostały obojętne kwarantanną

Pacjent miał przebywać w Niemczech.

TVP Info/ as/