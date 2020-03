Donald Trump uderza w koronawirusa

Prezydent USA Donald Trump podpisał w piątek, zgodnie z oczekiwaniami, ustawę, na mocy której rząd przeznaczy 8,3 mld USD na walkę z epidemią koronawirusa. Projekt ustawy zyskał dzień wcześniej niemal jednomyślne poparcie Senatu.

Tylko jeden senator, znany z libertariańskich poglądów Republikanin Rand Paul, zagłosował w czwartek przeciw projektowi ustawy. Jak podają media, Paul proponował wcześniej cięcia innych wydatków, zanim przeznaczy się fundusze federalne na walkę z epidemią, aby „nie dodawać do wartego 23 bln dol. długu państwa kolejnych wydatków” - pisze portal „Washington Examiner”.

W środę projekt ustawy zdecydowaną większością głosów przyjęła Izba Reprezentantów.

O wydzielenie środków budżetowych na walkę z koronawirusem zwrócił się do Kongresu Biały Dom. Chodzi o środki, z których będzie finansowana prewencja, pomoc medyczna dla zakażonych, testy oraz badania naukowe związane z lekarstwami i szczepionką. We wniosku zasugerowano 2,5 mld dol. Trump oświadczył jednak, że nie będzie miał nic przeciwko temu, by Kongres podwyższył tę kwotę.