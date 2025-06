Megaprzejęcie w sektorze stalowym. Trump cofa sprzeciw

Japoński koncern Nippon Steel poinformował w środę 18 czerwca, że w całości przejął amerykański U.S. Steel. W środę mijał ostateczny termin wyznaczony przez Waszyngton na sfinalizowanie kontraktu. Umowa opiewa na 14,1 miliarda dolarów.

Nippon Steel, który jest największym w Japonii i czwartym co do wielkości producentem stali na świecie, zobowiązał się między innymi do tego, że do 2028 r. zainwestuje około 11 mld dolarów w borykającą się z trudnościami amerykańską firmę. U.S. Steel ma zachować siedzibę w Pittsburghu, a w zarządzie większość mają stanowić obywatele USA, którzy mają też piastować kluczowe stanowiska kierownicze, w tym dyrektora generalnego.

Nippon Steel ma też utrzymać zatrudnienie w zakładach U.S. Steel, a rząd USA będzie dysponował tak zwaną złotą akcją, która daje prawo weta przy podejmowaniu kluczowych decyzji, m.in. w sprawie zamknięcia istniejących zakładów produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych.

„Nippon Steel i U.S. Steel będą wspólnie wiodącym na świecie producentem stali, z najlepszymi w swojej klasie technologiami i możliwościami produkcyjnymi” - napisały obie firmy we wspólnym komunikacie.

Donald Trump cofnął sprzeciw Joe Bidena

Transakcja mogła dojść do skutku po tym, jak prezydent USA Donald Trump cofnął sprzeciw w tej sprawie, który podnosił zarówno podczas kampanii prezydenckiej w 2024 roku, jak i po objęciu urzędu. W piątek amerykański przywódca cofnął decyzję swojego poprzednika Joe Bidena o zablokowaniu sprzedaży U.S. Steel firmie Nippon Steel. Biały Dom uznał, że japoński podmiot spełnił warunki władz USA, co ma zabezpieczyć amerykańskie interesy narodowe.

Wiceprezes Nippon Steel Takahiro Mori, który będzie również pełnił funkcję przewodniczącego U.S. Steel, powiedział, że podziela troskę amerykańskiego przywódcy w sprawie „ochrony przyszłości amerykańskiego przemysłu stalowego, amerykańskich pracowników i amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego„.

Istniejąca od 1901 r. U.S. Steel jest kolejnym podmiotem przejętym przez Nippon Steel. Wcześniej japoński potentat nabył większościowe udziały w dwóch firmach tej branży z Tajlandii. Nippon Steel chce zwiększyć roczną produkcję stali do 100 mln ton. Największym na świecie producentem stali są Chiny (w 2024 r. 1005,1 mln ton) przed Indiami (149,4 mln ton) i Japonią (84 mln ton).

PAP

