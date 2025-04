Miliarder: prezydent Trump traci zaufanie liderów biznesu

W rezultacie decyzji o nałożeniu ceł na kilkadziesiąt państw prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump traci zaufanie liderów biznesu na całym świecie - ocenił amerykański inwestor i miliarder Bill Ackman, cytowany przez nadawcę CNBC.

„Biznes to gra zaufania. Prezydent traci zaufanie liderów biznesu na całym świecie” - stwierdził Ackman.

Czy będzie „gospodarcza zima nuklearna”?

„Nakładając ogromne i nieproporcjonalne cła na naszych przyjaciół i wrogów oraz rozpoczynając globalną wojnę gospodarczą przeciwko całemu światu, niszczymy zaufanie do naszego kraju jako partnera handlowego” - dodał.

Jego zdaniem z powodu nałożenia ceł USA zmierzają w kierunku samodzielnie wywołanej „gospodarczej zimy nuklearnej„.

Rozporządzenie Trumpa przewiduje „cła wzajemne” w wysokości co najmniej 10 proc. na towary importowane z zagranicy, jednak stawki na konkretne państwa są różne. W przypadku Chin łączna stawka ma wynieść 54 proc. Pekin odpowiedział cłami odwetowymi w wysokość 34 proc. na cały amerykański import - przypomniał CNBC, dodając, że posunięcia Trumpa podsycają obawy przed globalnym spowolnieniem gospodarczym.

„Konsekwencje dla naszego kraju i milionów naszych obywateli, którzy poparli prezydenta — w szczególności dla konsumentów o niskich dochodach (…) będą zdecydowanie negatywne. Nie na to głosowaliśmy” — powiedział.

Ackman wsparł w wyborach Trumpa

Ackman założył i zarządza funduszem hedgingowym Pershing Square Capital Management. Jest na 311. miejscu na tegorocznej liście miliarderów magazynu „Forbes” - jego majątek oceniany jest na ok. 9 mld dolarów. Jest filantropem, zobowiązał się do przekazania za życia co najmniej 50 proc. majątku na cele charytatywne. Po dziesięcioleciach wspierania Partii Demokratycznej Ackman w ubiegłym roku poparł kandydaturę Trumpa na prezydenta.

