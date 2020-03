NCBR przeznaczy 40 mln zł na wsparcie uczelni

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ogłosiło wyniki konkursu „Projektowanie uniwersalne”, realizowanego w ramach rządowego programu DOSTĘPNOŚĆ+.

34 polskie ośrodki akademickie otrzymają łącznie 40 milionów złotych na opracowanie i wdrożenie obowiązkowych zajęć w programach studiów, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług. Konkurs „Projektowanie uniwersalne” jest finansowany z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Projektowanie uniwersalne zakłada takie tworzenie produktów, usług czy elementów otoczenia, aby zapewnić dostępność dla wszystkich, z uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb. Aby zapobiegać wykluczeniu społecznemu, niezbędne jest wprowadzenie innowacji, które uwzględniałyby różnorodne potrzeby odbiorcy w zakresie mobilności i percepcji. Zajęcia, które w ramach konkursu będą prowadzone na uczelniach, umożliwią studentom poznanie oczekiwań osób ze szczególnymi potrzebami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania.

Dzięki Funduszom Europejskim jesteśmy w stanie intensyfikować działania, zapraszać do współpracy różne grupy społeczne – od przedsiębiorców po społeczność akademicką. Przejawem takiego trendu jest chociażby konkurs NCBR. Tysiące studentów opuści uczelnie z zaszczepionym genem dostępności, a to szybko potem zaprocentuje w efektach ich pracy – uzupełnia Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Strategicznym wymiarem konceptu jest trwałe włączenie problematyki projektowania uniwersalnego na wszystkich kierunkach studiów wyższych I i II stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich.

Zgodnie z zapisami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz Konstytucji RP każdy ma prawo do równego traktowania i uczestniczenia w życiu społecznym. Odpowiadając za jakość kształcenia, stawiamy także na to, by absolwenci polskich uczelni wychodzili na rynek pracy z wiedzą oraz pasją do tego, by tworząc produkty dostępne dla każdego, zmieniali naszą rzeczywistość w taką, gdzie m.in. niepełnosprawność czy zaawansowany wiek nie będą czynnikami wykluczającymi – komentuje Grzegorz Wrochna, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.