Mądry apel prezesa KGHM

W związku z rozwojem sytuacji związanej z występowaniem zagrożeń zakażeń choroba powodowaną wirusem COVID-19 („koronawirusem”) prezes KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludzińskim w swoim wystąpieniu dla pracowników zaapelował o spokój i nie uleganie nastrojom paniki.

Nasza firma, tak jak cały kraj, przechodzi przez trudny czas. Wzrost liczby zakażeń wirusem covid-19, także w naszym regionie, musi rodzić niepokój, ale też i mobilizację. Musimy działać wspólnie, ramię w ramię, by przez ten okres, przejść spokojnie i bezpiecznie.

Prezes zapewnił, że spółka KGHM Polska Miedź S.A. robi wszystko co możliwe, by pomóc swoim pracownikom i ich najbliższym. - Podjąłem decyzję, dotyczącą zakazu służbowych wyjazdów zagranicznych wszystkich pracowników. Postanowiliśmy też ograniczyć do minimum udział w konferencjach, szkoleniach i innych spotkaniach także w Polsce aż do odwołania – dodał Marcin Chludziński

Prezes Chludziński poinformował, że firma udostępniła specjalny numer infolinii, gdzie można uzyskać rzetelne i sprawdzone informacje na temat panującej aktualnie sytuacji.

