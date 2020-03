Islam wobec dylematów religijnych ze względu na koronawirusa

Pandemia koronawirusa stawia świat muzułmański wobec dylematów natury religijnej - zauważa w piątek agencja EFE.

Jak chować zwłoki zakażonych skoro islam nie pozwala na kremację? Czy zakazać pielgrzymek do Mekki? Czy wierni powinni gromadzić się na modlitwy w meczetach?

Odpowiedzi na te pytania zmieniają się w zależności od kraju, ale zarówno szyici jak sunnici - z pewnymi różnicami - są zgodni co do tego, że należy przestrzegać zasad islamu pod warunkiem, że nie szkodzi to życiu i zdrowiu.

Co najmniej 15 krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej zostało dotkniętych przez Covid-19. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zachorowało w tym regionie ponad 10 tys. osób, a najwięcej śmiertelnych ofiar w krajach muzułmańskich pochłonęła epidemia w Iranie - ponad 500.

Sprawa „zeświecczonych” pochówków stała się od samego początku wyzwaniem dla wyznawców islamu.

W mieście Kom, które najbardziej ucierpiało wskutek epidemii, pochówkami zmarłych z powodu koronawirusa zajmują się władze sanitarne. Umieszczają ciała owinięte w plastikowe płachty w drewnianych trumnach, które składane są na znacznej głębokości w masowych grobach.

Również w Maroku zwłoki pierwszej ofiary Covid-19 pochowano pod nadzorem służb medycznych. Odbywająca kwarantannę rodzina zmarłego nie mogła wziąć udziału w ceremonii pochówku.

Przewodniczący Regionalnej Rady Ulemów w marokańskim mieście Temara oświadczył w rozmowie z dziennikarzami, że w przypadku epidemii wolno pochować zmarłego bez muzułmańskiej ceremonii religijnej.

Głównym celem islamu - jak powiedział - jest obrona życia i zapobieganie szerzeniu się epidemii, a prorok Mahomet, gdy wybuchała epidemia, stosował kwarantannę. Swym uczniom doradzał: „Jeśli usłyszycie, że na jakąś okolicę spadła zaraza, nie idźcie tam, ale jeśli zaraza dotknęła ziemi, na której się znajdujecie, nie opuszczajcie jej”.

Środki ostrożności zastosowane w celu opanowania epidemii nie pozostały bez wpływu na jedną z muzułmańskich praktyk religijnych o największym znaczeniu, jaką jest pielgrzymka do Mekki, którą każdy muzułmanin powinien - w miarę możliwości - odbyć przynajmniej raz w życiu. Władze saudyjskie zadekretowały 27 lutego tymczasowe zawieszenie pielgrzymek do Mekki i Medyny.

Podobne decyzje podjęły również władze polityczne i religijne niektórych innych krajów o przewadze ludności muzułmańskiej. Na przykład władze irackie ogłosiły zawieszenie z powodu epidemii pielgrzymek do świętych miast - Nadżafu i Karbali.

W Maroku władze religijne odwołały doroczne pielgrzymki do świętych miejsc w tym kraju, a w Algierii zawieszono do odwołania zajęcia w szkołach koranicznych.

Najwięcej protestów i największy ferment wśród wiernych wywołały jednak decyzje dotyczące zawieszenia bądź zmian w formie odbywania zbiorowych modłów w meczetach, które są obowiązkiem mężczyzn.

W Iranie oraz w Iraku zostały one z powodu epidemii koronawirusa zawieszone we wszystkich świątyniach. W Egipcie minister ds. dóbr religijnych Mohamed Mochtar Goma ogłosił wprowadzenie w świątyniach środków ostrożności polegających na skróceniu zbiorowych modlitw do maksimum 15 minut.

Wprowadzenie takich środków ostrożności w związku z pandemią zapowiadają także władze religijne Maroka i niektórych innych krajów muzułmańskich.

Czytaj też: Szef WHO: Europa jest epicentrum pandemii koronawirusa

PAP, KG