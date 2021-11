Inflacja galopuje, ale sprzedaż detaliczna jeszcze bardziej. O czym to świadczy?

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku 2021 r. była o 1,2 procent wyższa w porównaniu z wrześniem 2021 r. - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 6,9 proc r/r w październiku 2021 r.. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 3,6 proc.

Ekonomiści w komentarzach dla wGospodarce.pl zwracają uwagę, że pośrednio dane o sprzedaży detalicznej świadczą dobrze o sytuacji finansowej gospodarstw domowych związanej z bardzo dobrą i poprawiającą się sytuacją na rynku pracy. Są jednak obawy wobec tego jak rozwinie się pandemia koronawirusa i jakie będą efekty IV fali.

Z kolei Piotr Bartkiewicz, ekspert z zespołu analiz i prognoz rynkowych departamentu analiz makroekonomicznych zauważa, że można spodziewać się, że efekty wzrostu inflacji będą odczuwalne przez konsumenta w kolejnych miesiącach i okrojenie dynamiki realnych dochodów znajdzie odzwierciedlenie w słabości konsumpcji. Konsument będzie więc nadal pozostawał w tyle za producentem.

Nie pomyliliśmy się również co do głównego mechanizmu zapewniającego przyspieszenie sprzedaży pomimo wyraźnych sygnałów pogorszenia nastrojów konsumenckich w ostatnich miesiącach. Jest nim niska baza z poprzedniego roku związana z samoograniczaniem się konsumentów i efektami pierwszych restrykcji epidemicznych wprowadzanych w obliczu II fali epidemii. Dotykała ona dwóch kategorii, sprzedaży paliw oraz sprzedaży tekstyliów, odzieży i obuwia – efekt to przyspieszenie, odpowiednio, z 0,4 do 6,9 proc. r/r i z 14,5 do 29,3 proc. r/r. Pozostałe typy sprzedaży zachowały się w sposób zbliżony do naszych oczekiwań, ale pewne zaskoczenia powinny rzutować na ocenę popytu konsumpcyjnego. W szczególności, w październiku sprzedaż mebli i sprzętu RTV i AGD wyhamowała z 8,0 do 0,2 proc. r/r. Do pewnego stopnia jest to efekt ograniczeń podażowych (anegdoty sugerują, że dotyczy to przede wszystkim mebli), prawdopodobnie również jest to autentyczny sygnał słabnięcia skłonności do konsumpcji. Dynamika sprzedaży samochodów znalazła się na minusie – tutaj zaskoczeń nie ma i rola problemów podażowych jest jasna. W samym październiku sprzedaż ogółem wzrosła o 1,2% m/m (po odsezonowaniu), co zbliżyło indeks sprzedaży do niedawnych maksimów. Tym niemniej, są to wartości wciąż niższe od trendu i sformułowana przez nas kilka miesięcy teza o rozbieżnych losach sfery konsumpcyjnej i produkcyjnej w Polsce pozostaje w mocy. W istocie rzeczy, w ostatnim miesiącu ten dystans znacząco wzrósł - zaznacza.

Dane o sprzedaży detalicznej, która okazała się wyraźnie wyższa od oczekiwań potwierdzają podobnie jak wcześniejszy odczyt październikowej produkcji przemysłowej, że na początku kwartału polska gospodarka wciąż szybko rosła. Teraz oczywiście problemem są obawy o to, w jakim stopniu szybko rozwijająca się czwarta fala COVID wpłynie na aktywność gospodarczą na przełomie tego i przyszłego roku, ale wstępne odczyty PMI z innych gospodarek europejskich też dają tutaj sygnał do umiarkowanego optymizmu.