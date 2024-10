Zakazali pochówku w trumnach! Kremacja obowiązkowa

Coraz popularniejsza staje się kremacja i pochówek zmarłych w urnach zamiast w trumnach. Ale, żeby odgórnie zakazywać trumien?!

W czeskim mieście Zdziar nad Sazawą mieszkańcy zostali pozbawieni możliwości tradycyjnego pochówku. Z powodu problemów z wodami gruntowymi, zmarli muszą być kremowani, a ich prochy składane w urnach. Ten zakaz obejmuje aż 80 proc. cmentarza.

Mieszkańcy kontestują decyzję lokalnych władz. Twierdzą, że obowiązek kremacji stoi w sprzeczności z ich przekonaniami oraz z wolą zmarłych. Dla wielu z nich sposób pochówku jest głęboko związany z ich kulturą i duchowością. Pojawiły się protesty. O sprawie stało się u naszych południowych sąsiadów głośno, gdy zainteresowała się nią stacja CNN Prima News.

Urzędnicy: to nie fanaberia, tylko konieczność

Urzędnicy zapewniają, że wprowadzenie obowiązkowej kremacji nie było przypadkowe i ma swoje uzasadnienie. Nowe przepisy wynikają z poważnych problemów hydrogeologicznych, które występują na tym terenie. Specyficzna struktura gleby, a w szczególności obecność gliniastej skały macierzystej, ogranicza dopływ powietrza do głębszych warstw ziemi.

W rezultacie, szczątki zmarłych nie rozkładają się prawidłowo, co negatywnie wpływa na jakość wód gruntowych. Jak poinformowała stacja CNN Prima News, grabarze wielokrotnie odkrywali ciała, które pomimo upływu lat wciąż nie uległy naturalnym procesom rozkładu. Właśnie z tego powodu władze zdecydowały, że aż 80 proc. cmentarza musi być przeznaczone wyłącznie na groby z urnami.

Mieszkańcy się burzą

Jednak konflikt między lokalną społecznością a władzami zaognił się do tego stopnia, że niektórzy decydują się na ekshumację ciał i przenoszenie ich na inne, pobliskie cmentarze. Niestety, koszty ekshumacji są znaczne, co sprawia, że nie każdy może sobie na nią pozwolić. W związku z tym mieszkańcy Zdziar nad Sazawą wciąż prowadzą rozmowy z władzami w nadziei, że w przyszłości będą mogli powrócić do tradycyjnych praktyk związanych z pochówkiem.

