LOTOS przekaże 5 mln zł na walkę z koronawirusem

Grupa LOTOS za pośrednictwem Fundacji LOTOS zadeklarowała przekazanie 5 milionów złotych na walkę z koronawirusem. Pomoc ma polegać m.in. na zakupie sprzętu szpitalnego.

Wsparcie realizowane będzie we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych kierowanym przez wicepremiera Jacka Sasina.

Rozumiemy powagę sytuacji i podejmujemy adekwatne środki zaradcze. Na bieżąco obserwujemy sytuację w kraju. Wprowadziliśmy już procedury dot. zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, w firmie działa sztab kryzysowy. Powinniśmy wszyscy zmobilizować się i zadbać o nasze bezpieczeństwo. Grupa LOTOS to firma odpowiedzialna społecznie, dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć szpitale w walce z koronawirusem – tłumaczy Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Grupa LOTOS wprowadziła procedury dot. zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zmieniona została organizacja czasu pracy, a ruch osobowy został ograniczony. Aktualnie ciągłość pracy jest zachowana. Koncern optymalizuje pracę rafinerii.

Na stacjach paliw sieci LOTOS wdrożone zostały zasady dot. bezpiecznej obsługi klienta. Zarządzający zapoznają pracowników stacji sukcesywnie przychodzących do pracy tak, aby nie organizować spotkań grupowych. Stacje zostały zobligowane do zwiększenia zapasów magazynowych środków czystości. Określono stacje z podwyższonym ryzykiem – na te stacje wysłano maski antywirusowe i płyny dezynfekujące do rąk. Wszystkie produkty gastronomiczne oferowane na stacjach są sprzedawane tylko na wynos.

LOTOS/KG