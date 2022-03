Sasin: Spółki Skarbu Państwa przekazały wiele mln zł pomocy

W związku z sytuacją na Ukrainie spółki Skarbu Państwa w ostatnich dniach przekazały wiele milionów złotych pomocy - poinformował w środę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Sasin w środę w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie uczestniczył w przekazaniu darów przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

„Zwróciłem się od razu po wybuchu tego konfliktu do zarządów spółek Skarbu Państwa o to, aby zaangażowały swoje środki, swoje siły, swoje możliwości w to, aby jak najbardziej pomagać. Tak się stało. W ciągu tych kilku dni, które dzielą nas od napaści Rosji na Ukrainę z pomocy spółek Skarbu Państwa popłynęła szerokim strumieniem do uchodźców zarówno tutaj w Polsce, ale również do Ukraińców, którzy pozostali na Ukrainie” - powiedział Sasin.