Warszawski parkiet kończy wtorek na plusie

Giełda Papierów Wartościowych odrobiła we wtorek spadki, jakie przyniósł handel w poniedziałek.

Główne indeksy w tym WIG20 były na kilkuprocentowych plusach. W trakcie sesji najwięcej zyskały na wartości PGE i JSW.

We wtorek WIG20 wzrósł o 6,54 proc. do 1429,28 punktów. Rosły też inne indeksy: WIG o 5,72 proc. do 39897,70 punktów; WIG 30 o 6,49 proc. do 1655,61 punktów; WIG40 o 4,32 proc.; WIGdiv o 3,96 proc. do 715,36 punków. Dla porównania w poniedziałek WIG20 zniżkował w trakcie sesji nawet 8 proc., ale ostatecznie spadł na zamknięciu 1,8 proc; WIG zniżkował o 2,3 proc.

Podczas wtorkowej sesji 18 z 20 największych firm znajdujących się w WIG20 zamknęło notowania na plusie. Najbardziej, bo o 21 proc. wzrosła Jastrzębska Spółka Węglowa. Wysoki, bo 18 proc. wzrost miała też Polska Grupa Energetyczna. Straty odrabiały też banki; Santander wzrósł o ponad 16 proc., mBank o 17,7 proc., PKO BP o 2,7 proc., a Pekao o 0,32 proc. Jedynymi spółkami z WIG20, które straciły, to były: CCC - spadek o 8,2 proc. oraz Lotos o 2,3 proc.

We wtorek złoty osłabiał się wobec głównych walut. Ok. godz. 17.40 dolar kosztował 4,07 zł i był droższy o ponad 2 procent; euro kosztowało 4,47 zł (wzrost o 0,78 prroc.); frank kosztował 4,23 zł (wzrost o 0,73 proc.), a fund - 4,91 zł (wzrost o 0,71 proc.).

PAP, KG