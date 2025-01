W sieciach marketów presja inflacyjna nie spada

Średnia wartość koszyka zakupowego wzrosła o 8,34 proc. r/r i o 1,32 proc. m/m do 303,54 zł zł w grudniu, wynika z danych ASM Sales Force Agency. Z listopadowego badania wynika, że na pozycji lidera najniższych cen znalazł się Auchan.

„Z danych zebranych przez ASM SFA wynika, że w grudniu ub. r. średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wzrosła o 3,96 zł, czyli 1,32 proc. i wyniosła 303,54 zł. Wzrost cen odnotowano w dziewięciu sieciach, a w pozostałych czterech ceny badanych produktów były niższe niż w listopadzie ub. r. Dodatkowo w dziewięciu sieciach średnie ceny koszyków wyniosły powyżej 300 zł. Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci E.Leclerc (8,7 proc.), natomiast największy spadek w sklepach Netto (7,54 proc.). W ujęciu rocznym wzrost cen badanych produktów zaobserwowano w 10 na 13 analizowanych sieci. Największy wzrost cen koszyka zanotowano ponownie w sieci Lidl, w której średnia cena koszyka w grudniu 2024 r. była wyższa aż o 76,06 zł niż w 2023 r., tj. o 32,26 proc.. Natomiast spadek cen zaobserwowano w 3 sklepach, były to: Makro Cash & Carry (5,62 proc.), Netto (2,57 proc.) i Selgros Cash & Carry (1,02 proc.). Średnia wartość koszyka zakupowego wzrosła rok do roku o 8,34 proc. z 280,16 zł w grudniu 2023 r. do 303,54 zł w grudniu 2024 r.” - czytamy w komunikacie.

Analizując koszyk bazujący na najniższych cenach produktów zaraportowanych spośród wszystkich lokalizacji badanych sieci, autorzy stwierdzili, że moglibyśmy zapłacić 223,37 zł (więcej o 14,4 zł niż w listopadzie ub. r.), natomiast przyjmując najwyższe ceny - 366,57 zł (mniej o 2,1 zł niż w listopadzie ub. r.). Różnica między najtańszym, a najdroższym koszykiem w grudniu 2024 r. wyniosła 143,20 zł i była o 16,5 zł niższa niż w listopadzie ub.r. W ujęciu rocznym suma koszyka minimalnego w grudniu 2024 r. była wyższa o 23,63 proc. niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był w grudniu 2024 r. droższy o 0,73 proc. niż w 2023 r., podano.

Polski rynek FMCG w 2024 roku charakteryzował się dalszą presją inflacyjną

„Nasze cyklicznie przeprowadzane badanie, pozwala zrozumieć nie tylko aktualne trendy, ale i przewidywać dalsze zmiany na dynamicznie ewoluującym rynku. Najnowszy raport ASM SFA jednoznacznie wskazuje, że polski rynek FMCG w 2024 roku charakteryzował się dalszą presją inflacyjną, szczególnie w takiej kategorii, jak napoje, których ceny wzrosły aż o 24,29 proc. rok do roku. Chociaż nie zmienił się lider niskich cen, to znaczące różnice cen między kanałami sprzedaży - z dark store na czele jako najdroższym rozwiązaniem - ujawniają rosnące zróżnicowanie w kosztach dostępu do tych samych produktów. Analitycy ASM SFA ustalili, że cena koszyka zakupowego wzrosła w skali roku w 10 na 13 analizowanych sieci. Różnica między koszykiem minimalnym i maksymalnym osiągnęła poziom 143,20 zł. W praktyce oznacza to, że decyzje konsumentów dotyczące miejsca i kanału zakupów mają coraz większe znaczenie dla domowego budżetu. Dane te sygnalizują wyraźne wyzwania dla rynku, który w obliczu wahań cenowych będzie musiał jeszcze bardziej precyzyjnie dostosowywać swoją ofertę, aby sprostać oczekiwaniom klientów. Personalizowane akcje promocyjne i aktywne działania sieci we własnych aplikacjach zakupowych to tylko jeden ze sposobów na zwrócenie uwagi klientów” - powiedział client service & analysis director ASM SFA Kamil Kruk.

Pozycję lidera najniższych cen ponownie zajął Auchan

Z grudniowego badania wynika, że pozycję lidera najniższych cen ponownie zajął Auchan. Średni koszt koszyka zakupowego ASM SFA w tej sieci wyniósł 258,64 zł. To wzrost o 11,08 zł, czyli o 4,48 proc. więcej niż najtańszy koszyk w listopadzie ub. r. należący przed miesiącem również do sieci Auchan.

Wśród kategorii sieci tradycyjnych, najtańsze zakupy można było tym razem zrobić w sklepach typu Cash & Carry - 285,91 zł. W zestawieniu kanałów sprzedaży najwyższe, średnie ceny badanych produktów w koszyku zakupowym odnotowano w dark store - 368,01 zł. Natomiast najtańsze zakupy (303,54 zł) można było zrobić w sieciach tradycyjnych, wskazano także.

Zgodnie z przyjętą metodologia, w Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły sie najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso, wędliny i ryby, napoje, słodycze, piwo, chemia domowa, kosmetyki i inne). ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce. Badanie ASM SFA obejmuje porównanie cen analogicznych produktów FMCG (tych samych marek i o tych samych gramaturach) z rożnych kategorii, w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz tzw. hybrydach (czyli sieciach prowadzących zarówno sprzedaż online, jak i offline).

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rosną polskie zapasy złota. Coraz bliżej nam do EBC

Jest źle za rządów Tuska. GUS: Eksport i import – spadek nawet o 20 proc.!

Szef InPostu wzywa polityków do zgody w sprawie gospodarki

»»Daniel Obajtek ujawnia powiązania rosyjskiej spółki dostarczającej gaz dla warszawskiej komunikacji miejskiej – oglądaj tylko na antenie telewizji wPolsce24