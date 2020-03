Wizz Air zawiesza działalność w Polsce

Węgierski Wizz Air w związku z pandemią koronawirusa, zamyka wszystkie bazy operacyjne w Polsce; ponowne ich otwarcie ma nastąpić 1 maja br. - poinformowała spółka. Przewoźnik ma pięć baz operacyjnych: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.

Wizz Air (…) ogłasza dzisiaj, że w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, zamyka wszystkie bazy w Polsce. Ponowne otwarcie nastąpi 1 maja 2020 r. - poinformował we wtorkowym komunikacie Wizz Air.

Przewoźnik tłumaczy, że „w wyniku ogłoszonych przez premiera Mateusza Morawieckiego restrykcji obowiązujących od 15 marca 2020 roku dotyczących wszystkich międzynarodowych połączeń lotniczych do Polski, linia zawiesiła wszystkie loty z i do Polski do odwołania”.

Od 15 marca 2020 roku obcokrajowcy nie mogą być wpuszczani do Polski, a obywatele Polski przybywający z zagranicy są poddawani kwarantannie - czytamy.

Cytowana w komunikacie Paulina Gosk, manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air, powiedziała, że przewoźnik stale monitoruje trudną „dla nas wszystkich i stale zmieniającą się sytuację dotyczącą pandemii COVID-19”.

Po wnikliwej analizie wszystkie nasze bazy w Polsce - w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie - zostają zamknięte. Dziękujemy kolegom z polskich baz za ich ciężką pracę i mamy nadzieję, że sytuacja wkrótce się poprawi - powiedziała.

Wizz Air w Polsce oferuje loty z dziewięciu lotnisk.

Przewoźnik w sumie oferuje loty z 25 baz na ponad 700 trasach łączących 155 lokalizacji w 45 krajach.

W związku z ograniczeniem epidemii koronawirusa, od 15 marca do 28 marca zostały zawieszone międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze do Polski, z wyjątkiem lotów cargo, bez ładunku, bez pasażerów, lotów państwowych oraz lotów wykonywanych w celu ochrony ratowania życia lub zdrowia ludzkiego oraz ochrony porządku publicznego. Z kolei od 16 marca także do 28 marca br. obowiązuje zakaz wykonywania komercyjnych przewozów lotniczych, w których przewozi się pasażerów w ruchu krajowym z wyjątkiem lotów wykonywanych w interesie publicznym lub państwa.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

Resort zdrowia poinformował we wtorek, że liczba zachorowań na koronawirusa w Polsce wzrosła do 799. Zmarła dziewiąta zakażona osoba - to 68-letni mężczyzna, który był hospitalizowany w Puławach.

PAP, KG