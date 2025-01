Rekordowy rok tanich linii z Węgier

W ubiegłym roku Wizz Air obsłużył 62,8 mln pasażerów na świecie, z czego ponad 12 mln w Polsce - poinformowała w środę linia lotnicza. Przewoźnik wykonał ponad 300 tys. lotów na całym świecie i zwiększył flotę samolotów do 226 sztuk.

Jak przekazał w komunikacie Wizz Air, ubiegłoroczna liczba pasażerów na poziomie 62,8 mln jest najwyższym rocznym wynikiem w historii przewoźnika.

Firma podała, że w 2024 r. uruchomiła na świecie prawie 100 nowych tras i zwiększyła flotę samolotów o 34 Airbusy, czyli o 15 proc.; w sumie ma 226 samolotów - 146 modeli Airbus A320neo i A321 neo, które obsługują 65 proc. operacji.

W Polsce w ubiegłym roku przewoźnik obsłużył ponad 12 mln osób i uruchomił 12 nowych tras, m.in. do Kiszyniowa. Latem 2025 r. firma planuje dodanie czterech nowych samolotów do swojej floty, co zwiększy liczbę maszyn w naszym kraju do 34. Zapowiada też uruchomienie 11 nowych tras i więcej rejsów na kluczowych połączeniach.

Łącznie na świecie Wizz Air planuje dołączyć do swojej floty do początku 2026 r. 50 nowych maszyn Airbus A321neo oraz A321XLR, co pozwoli zwiększyć liczbę miejsc w samolotach o ok. 20 proc.

W 2023 r. Wizz Air przewiózł w Polsce 11,2 mln pasażerów, a na świecie 60,3 mln osób.

Wizz Air to węgierska linia lotnicza; obsługuje ponad 600 tras z 25 baz operacyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej.

