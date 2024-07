Psia rewolucja zakupowa! Wózki sklepowe dla zwierząt

Nawet 25 kilogramów może ważyć twój pies, z którym robisz zakupy, żeby móc przewozić go po sklepie wygodnie w bezpiecznym i specjalnie do tego przystosowanym wózku. A wszystko bez ciągłego uważania, żeby czworonóg czegoś nie zrzucił z półki, nie zapodział się gdzieś między rzędami regałów czy nie splątał smyczą nóg tobie, albo nie daj Boże, komuś innemu. Na razie taką „psią rewolucję” przeprowadziła w trzech placówkach sieć Auchan.

Wszystkie sklepy testujące nowe rozwiązanie działają w stolicy Wielkopolski To hipermarkety Komorniki, Swadzim i Bukowska. Wózki są w dwóch rozmiarach dopasowanych od wagi psa – mniejszy model przewiezie niewielkie psiaki (d0 10 kg), a większy te ważące od 10 do 25 kg. Po każdym użyciu wózek jest dezynfekowany, a matę, którą go wyściełano, dokładnie się czyści.

„Dzięki temu klienci mogą w wygodny sposób zrobić zakupy, mając psa pod kontrolą, przy jednoczesnym zachowaniu higieny i bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że właściciele czworonogów docenią taką możliwość” – mówi Hanna Bernatowicz, dyr. komunikacji Auchan Polska.

Sklepy tej francuskiej sieci są przyjazne dla właścicieli zwierząt. Na salę sprzedaży wpuszczane są psy asystujące towarzyszące osobom niewidomym i niepełnosprawnym. Również małe psy i inne zwierzęta, które są noszone na rękach, w koszykach lub nosidłach, mogą towarzyszyć swoim właścicielom. Tutaj do spełnienia są jednak dwa warunki: nie zmogą zakłócać innym klientom spokoju podczas robienia zakupów i nie mogą zbliżać się do żywności.

