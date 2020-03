CERT idzie na wojnę z niebezpiecznymi stronami

CERT Polska wspólnie z operatorami telekomunikacyjnymi rozpoczynają z niebezpiecznymi stronami.

Chodzi o serwisy, przez które oszuści wyłudzają dane osobowe czy też dane uwierzytelniające do kont bankowych i serwisów społecznościowych. Najczęściej przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję.

W ramach współpracy będziemy publikować listę domen wykorzystywanych do nadużyć – każdy może ją pobrać i wdrożyć w swoich systemach bezpieczeństwa do blokady złośliwych treści. Operatorzy, którzy przystąpili do współpracy będą uniemożliwiali dostęp do zidentyfikowanych i przeanalizowanych przez nas domen - tłumaczy CERT Polska.