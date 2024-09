Uważaj na nowe oszustwo! Tym razem "na powódź"

Próby internetowych i telefonicznych oszustw „na powódź” pokazały, że cyberprzestępców nie zatrzymają żadne przepisy. Ustawowe rozwiązania pomagają jednak z nimi walczyć - czytamy w środowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”.

Od dzisiaj Urząd Komunikacji Elektronicznej może już karać telekomy za brak blokowania oszukańczych połączeń telefonicznych. Chodzi o tzw. spoofing, tj. połączenia, w których oszuści podszywają się pod instytucje zaufania publicznego - informuje „DGP”.

Ostatni etap

Gazeta wyjaśnia, że minął rok od wejścia w życie ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. „To ostatni etap wdrażania jej rozwiązań” - zaznaczono w tekście.

Celem ustawy jest zwalczanie najpopularniejszych metod, jakimi cyberprzestępcy wyłudzają od nas dane osobowe, hasła i pieniądze. Przepisy dotyczą – oprócz walki ze spoofingiem – smishingu, tj. fałszywych wiadomości tekstowych (SMS) i wiadomości e-mail.

„Ustawa nie wyeliminuje całkowicie spoofingu i smishingu, ale pozwala operatorom podejmować działania” – podkreślił Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange.

Kiedy pierwsze efekty?

Według Tomasza Bukowskiego, eksperta ds. telekomunikacji z Kancelarii Prawnej Media cytowanego w tekście „DGP” pierwsze efekty zauważymy „pewnie” w połowie października.

Ustawa zobowiązuje przedsiębiorców telekomunikacyjnych do blokowania połączeń z numerów służących wyłącznie do odbierania, tj. takich, które nie powinny do nas dzwonić, jak infolinie banków czy firm ubezpieczeniowych. Wykaz tych numerów prowadzi UKE.

Na razie na liście numerów, z których nie można wykonywać połączeń, jest zaledwie 10 pozycji.

Zgłaszanie ich nie jest obowiązkowe, ale umożliwia objęcie ich ochroną przed bezprawnym posługiwaniem się nimi - przypomniano w tekście „DGP”.

Od kilku miesięcy telekomy mają też obowiązek blokowania SMS-ów zgodnych zewzorcami z bazy CSIRT NASK.

„Od początku roku zablokowaliśmy, na podstawie wytworzonych wzorców, ok. 700 tys. SMS-ów od oszustów, zanim dotarły one do użytkowników. Na listę ostrzeżeń trafiły w tym czasie ponad 72 tys. stron podszywających się m.in. pod serwisy do płatności online, banki czy media społecznościowe – poinformowała „DGP” Małgorzata Plawgo, szefowa biura prasowego NASK.

