Izraelska firma bada wpływ koronawirusa na Internet

Które strony internetowe, a przez to i internetowe biznesy, ucierpiały przez koronawirusa najbardziej, a które zyskały? Są różne pożyteczne narzędzia internetowe, które pozwalają z większą lub mniejszą dokładnością to zgadnąć. Taki raport wydał właśnie SimilarWeb. Zbadanie ostatnich 7 dni nasuwa pewne ciekawe pytania. Np. czy ludzie mają już dość informacji o koronawirusie?

Chociaż koronawirus wpływa na nas wszystkich, wpływa on na różne sposoby. Celem raportu SimilarWeb jest dostarczenie danych o sektorach i branżach, na które najbardziej ucierpiał – czytamy w raporcie.

Z naszych obserwacji, SimilarWeb może nie jest najdokładniejszym narzędziem do szacowania wolumenu ruchu na stornie – są dokładniejsze rozwiązania, a SW bardziej zgaduje niż wie i często zawyża lub zaniża szacowny ruch wielokrotnie, nawet cztero- i sześciokrotnie - za to w miarę dobrze oddaje dynamikę zmian w takim ruchu.

SimilarWeb – strona internetowa dostarczająca danych analitycznych, rankingów, popularności, podobieństwa i danych o stronach internetowych. Przedstawia estymowane statystyki witryn internetowych oraz aplikacji mobilnych. Przedstawia informacje o ogólnym ruchu na stronie, zachowania użytkowników, lokalizację wizyt oraz ich źródła.

SmiliarWeb zaprzęgło swoje śledzenie wzorców ruchu na różnych stronach internetowych, by dostarczyć statystyki dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa jako użytecznego wskaźnika nastrojów społecznych.

who.int, łączna liczba wizyt w ciągu ostatnich 28 dni: 263,342 tys.

Podstawową rolą WHO jest kierowanie międzynarodowym zdrowiem w systemie Narodów Zjednoczonych i kierowanie partnerami w globalnych reakcjach zdrowotnych. WHO zapewnia bieżące aktualizacje na temat choroby koronawirusowej (COVID-19). Jednak szczyt zainteresowania jest już za nami w tym przypadku i dynamika zainteresowania stroną jest obecnie mocno spadkowa.

worldometers.info, 840,946 tys. wizyt w ciągu ostatnich 28 dni

Statystyki na żywo i aktualności dotyczące koronawirusa monitorujące liczbę potwierdzonych przypadków, wyleczonych pacjentów i liczbę ofiar śmiertelnych według kraju z powodu COVID-19. Licznik koronawirusów z nowymi przypadkami, danymi historycznymi i informacjami. Codzienne wykresy, wykresy, aktualności i aktualizacje. Tu ruch nadal na znacznie większym poziomie, choć właśnie szczyt zainteresowania chwilowo minął.

Wpływ koronawirusa według sektorów

Podróże i turystyka – podróże lotnicze – spadek o 36.09 proc. w ciągu ostatnich 7 dni

Podróże i turystyka – hotele i zakwaterowanie – spadek o 29.19 proc. w ciągu ostatnich 7 dni

Podróże i turystyka – wypożyczalnie samochodów – spadek 25.77 proc. w ciągu ostatnich 7 dni

Na wykresie równia pochyła zainteresowania w ciągu ostatnich 30 dni w każdym przypadku, jednak brak konkretnych danych za ten okres.

Śledzenie branży turystycznej pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób koronawirus wpływa na naszą zglobalizowaną gospodarkę. Obejmuje to podróże lotnicze, hotele i wynajem samochodów. Ścisłe monitorowanie ruchu do hoteli może dać wyobrażenie o wielkości wpływu koronawirusa, a także wczesny sygnał powrotu do normalności – czytamy.