Więcej usług zdalnych w Kasie Stefczyka

Kasa Stefczyka rozszerzyła możliwość zdalnego korzystania ze swoich usług. Teraz w większym zakresie klienci Kasy będą mogli korzystać z oferty bez konieczności wizyty w placówce. Oprócz możliwości korzystania z bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnej klienci Kasy Stefczyka będą mogli m.in. otrzymać pożyczkę

Kasa Stefczyka jako instytucja przyjazna klientom systematycznie pracuje nad zwiększeniem dostępu do produktów przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo środków członków Kasy. Wprowadza szereg ułatwiań, dzięki którym klienci Kasy mogą wygodnie i, co najważniejsze, bezpiecznie korzystać z oferowanych usług.

Teraz dzięki nowym rozwiązaniom coraz więcej spraw związanych z finansami klienci będą mogli załatwiać zdalnie, bez wychodzenia z domu. Udostępniona została nowa wersja aplikacji mobilnej „Kasa Stefczyka” na urządzenia z systemem Android oraz IOS. Jest ona prostsza w obsłudze i pozwala na logowanie nie tylko przy pomocy PIN-u, ale także odcisku palca, co znacznie podwyższa standard bezpieczeństwa.

Kasa Stefczyka rozszerzyła także możliwość korzystania z oferty przez telefon. Wystarczy zadzwonić pod numer naszej infolinii: 801 600 100, a będzie można założyć usługę bankowości elektronicznej i zamówić kartę płatniczą do posiadanego rachunku płatniczego, założyć lokatę lub złożyć wniosek pożyczkowy.

Kasa Stefczyka systematycznie przystosowuje swoją ofertę i jakość świadczonych usług do oczekiwań klientów – wyjaśnia Krzysztof Lewandowski, wiceprezes Kasy Stefczyka. – Naszym obowiązkiem jest wyjść im naprzeciw, szczególnie jeśli chodzi o zdalny dostęp do oferty i produktów Kasy. Stąd udostepnienie nowszej, wygodniejszej wersji aplikacji mobilnej oraz możliwość wnioskowania o pożyczkę, lokatę czy kartę płatniczą i zdalnie podpisanie umowy, która jest przesyłana wnioskującemu drogą mailową. Mam nadzieję, że wprowadzone udogodnienia ucieszą naszych stałych klientów. Jednocześnie muszę zaznaczyć, że pełna oferta, tak jak do tej pory, dostępna jest także w placówkach Kasy − mówi Krzysztof Lewandowski.