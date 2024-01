Kluczowa e-usługa w serwisie!

O pracach serwisowych, które sprawią że Profil Zaufany będzie niedostępny od godziny 20 w piątek do sobotniego popołudnia, poinformowało w specjalnym komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w sobotę, tj. 20 stycznia, po godzinie 16 wszystko powinno już wrócić do normy.

Z powodu prac serwisowych Profil Zaufany będzie niedostępny od piątku 19 stycznia (od 20.00) do soboty 20 stycznia (do 16.00). Jeśli więc miałeś w planach załatwianie online spraw urzędowych pamiętaj, żeby uwzględnić przerwę w dostępie do usługi PZ. W tym czasie niedostępna będzie też usługa składania podpisu zaufanego - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Nasza elektroniczna tożsamość

Profil Zaufany powstał w 2011 roku, jako bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych systemach administracji. Stanowi alternatywę dla płatnego podpisu kwalifikowanego i pozwala na łatwe potwierdzenie naszej tożsamości, które bardzo często jest niezbędne do załatwienia wielu spraw urzędowych.

Założyć Profil Zaufany można na kilka sposobów, np. potwierdzając swoją tożsamość np. w banku. Wystarczy wypełnić formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie bankowości elektronicznej banku i potwierdzić bankowym kodem autoryzacyjnym całą operację. Po tym powinniśmy otrzymać potwierdzenie założenia konta na adres mailowy.

Można też skorzystać z alternatywnego sposobu, potwierdzając swoją tożsamość w niektórych urzędach. Wówczas wniosek o założenie Profilu Zaufanego zakładamy przez internet podczas rejestracji konta, a przy potwierdzeniu swojej tożsamości musimy podpisać wniosek w wybranym urzędzie.

AC