Nie z tobą takie numery! Cyberprzestępca bez szans

Jeżeli pan lub pani z banku poprosi Cię o PIN do Twojej karty albo o zainstalowanie czegoś w Twoim telefonie, to nie z Tobą takie numery – mówi satyryk i aktor kabaretowy Jerzy Kryszak, który opowiada, jak nie dać się oszukać w cyberprzestrzeni.

Internet oferuje nieograniczone możliwości, ale w wirtualnym świecie czyha sporo zagrożeń. Na każdym kroku należy zachować czujność i zdrowy rozsądek, zwłaszcza że cyberprzestrzeń bardzo polubili przestępcy.

Z tego właśnie powodu w ramach kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji” powstał cykl krótkich filmów, w których popularni artyści i prezenterzy telewizyjni opowiadają, jak w sposób świadomy, odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z dobrodziejstw cyfrowej rzeczywistości.

„Pamiętaj, jeżeli dzwonią do Ciebie z propozycją kredytu lub pożyczki, zawsze możesz się nie zgodzić. Ale jeżeli pan lub pani z banku poprosi Cię o PIN do Twojej karty albo o zainstalowanie czegoś w Twoim telefonie, to nie z Tobą takie numery. Ty już wiesz, że nie udostępniasz nikomu swoich danych ani telefonu, tak jak kluczy do swojego mieszkania. Nikomu obcemu nigdy nie daj się nabrać metodą na inkasenta, policjanta czy też pracownika banku” – przestrzega Jerzy Kryszak.

Związek Banków Polskich, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz banki we współpracy z policją łączą siły w walce z cyberzagrożeniami. Kampania „Bankowcy dla CyberEdukacji” ma na celu uświadomienie społeczeństwu, jakie ryzyko wiąże się z korzystaniem z internetu oraz przekazanie praktycznych wskazówek, jak chronić swoje dane.

Związek Banków Polskich, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz banki we współpracy z policją apelują:

• Pamiętaj, że każdy, kto zadzwoni do Ciebie i żąda podania danych, np. kodów blik lub haseł do logowania do konta, kodów autoryzacyjnych, to stuprocentowy oszust!

• Nieważne za kogo się podaje i z jakiego numeru dzwoni, a nawet, że zna Twoje imię i nazwisko. To przekręt, w efekcie którego możesz stracić swoje oszczędności. Cyberprzestępcy są mistrzami manipulacji.

• Więcej informacji o cyberbezpieczeństwie szukaj we własnym banku.

Oprac.bz

