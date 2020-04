Niemcy będą bronić swych firm przed obcym kapitałem

Niemcy boją się, że spadające ceny akcji niemieckich firm będą pokusą dla Chin - Państwo Środka może zacząć przejmować europejskie spółki. Nasz sąsiad będzie stawiał przeciwko temu prawną tamę.

Chińskie koncerny wracają po pandemii silniejsze niż kiedykolwiek i z zainteresowaniem spoglądają ku pogrążonej w kryzysie Europie. Mogą chcieć wykorzystać przewagę ekonomiczną by przejmować europejskie firmy.

Niemcy chcą to utrudnić i wprowadzają specjalną ustawę, która ma zapobiec tej sytuacji. AWG to prawo, które ustala, iż transakcje istotne dla porządku publicznego mają nie dochodzić do momentu aż zostanie sprawdzone czy faktycznie stanowią zagrożenia. Jeśli zagrożenie będzie zauważone przejęcie konkretnego przedsiębiorstwa będzie mogło zostać zablokowane.

Tym samym rząd Angeli Merkel znacząco zwiększa swoje uprawnienia wobec firm. Co więcej same przepisy, jak wskazuje „Dziennik Gazeta Prawna”, są wyjątkowo nieostre i pojemne, co tylko zwiększa pole manewru niemieckiego rządu.

CZYTAJ WIĘCEJ: https://wgospodarce.pl/informacje/77088-niemcy-chronia-gospodarke-i-firmy-przed-obcym-kapitalem

Kapitał jednak ma narodowość?

money.pl/ as/