Niemcy przeciwni przekazaniu rosyjskich środków na odbudowę Ukrainy - Powody

„Financial Times” podaje, że Niemcy sprzeciwiają się, by aktywa rosyjskiego banku centralnego przeznaczyć na odbudowę Ukrainy. Dlaczego? Boją się ryzyka prawnego i finansowego, kraju, który jest winny wojnie, wskazując jednocześnie na niedawną II wojnę światową spowodowaną przez Niemcy i reparacje dla Polski.

Europejski Bank Centralny, a także niektóre kraje członkowskie UE wezwały do refleksji nad pomysłami Komisji Europejskiej ws. przeznaczenia zamrożonych środków rosyjskich na odbudowę Ukrainy.

Niemcy sprzeciwiają się tej propozycji, ostrzegając o możliwości ryzyka prawnego lub finansowego takiego ruchu, wskazując m.in. na… reparacje dla Polski za II wojnę światową.

Wysoki rangą urzędnik niemieckiego MSZ ministerstwa spraw zagranicznych zaznacza, że Rosja „będzie musiała zapłacić za szkody, które wyrządziła na Ukrainie” i przy tym zaznaczył, że Niemcy robią, co mogą zgodnie z prawem, by zlokalizować i zamrozić rosyjskie akty osób i firm objętych sankcjami. Przy tym jednak dodaje, że wykorzystanie tych pieniędzy na odbudowę Ukrainy rodzi „skomplikowane kwestie finansowe i prawne”.

Inny niemiecki urzędnik mówi rzecz wręcz sensacyjną, twierdząc, że gdyby UE pobrała środki rosyjskiego banku centralnego, to „otworzyłoby puszkę Pandory” i stworzyłoby precedens, który mógłby być wykorzystywany przez innych - na przykład przez Polskę w przypadku roszczeń odszkodowawczych przeciwko Niemcom za zniszczenia w czasie II wojny światowej

Fala komentarzy po tekście „FT”

Tekst „Financial Times” wywołał falę komentarzy w sieci.

Widać, że Niemcy obawiają się możliwości płacenia Polsce reparacji za II wojnę światową. To wydaje się wskazywać na to, iż sami zdają sobie sprawę z tego, że ta kwestia nie jest zamknięta.

BUM! Niemcy blokują unijny plan zajęcia rosyjskich aktywów na poczet odszkodowań dla Ukrainy, gdyż boją się, że będzie to pretekstem do zajęcia przez Polskę aktywów niemieckich na poczet reparacji. Ależ my nie potrzebujemy pretekstu do zajęcia ich aktywów!