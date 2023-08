Polska złożyła skargę na Niemcy. Nikt dotąd się nie odważył

Jesteśmy pierwszym krajem, który złożył skargę na Niemcy w sprawie śmieci, rzadkością jest postępowanie państwo przeciw państwu - powiedziała w czwartek w Programie I Polskiego Radia minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

W czwartek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w Programie I Polskiego Radia odpowiadała na pytanie o reakcję Niemiec na wezwanie ze strony Polski, aby Niemcy zabrały należące do nich śmieci z terenu naszego kraju.

Dodała, że jest pewna wygranej w sporze o śmieci z Niemcami, jako że kraj ten nigdy nie kwestionował, że składowane w Polsce odpady są zza Odry.

To, co rząd federalny kwestionował, to kwestia odpowiedzialności prawnej, oni wskazywali, że odpowiedzialność prawna jest tutaj na poziomie landów. 20 września przedstawimy cały obraz, do tego czasu Niemcy mają czas, aby przyjechały ciężarówki i zabrały odpady - mówiła Anna Moskwa.