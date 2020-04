Psy będą wykrywać koronawirusa?

Brytyjscy naukowcy chcą wyszkolić psy do wykrywania chorych na Covid-19. Jak twierdzą, psy będą w stanie przeprowadzić szybką selekcję osób podejrzanych o zakażenie

Naukowcy twierdzą, że psy mogą wykrywać koronawirusa u ludzi. Zespół naukowców z Wielkiej Brytanii ma nadzieję szybko wyszkolić psy, by dosłownie obwąchały tę chorobę. Obecnie psy są w stanie wykryć inne schorzenia, w tym cukrzycę, chorobę Parkinsona, malarię, a nawet raka. Badacze z London School of Hygiene and Tropical Medicine, non-profit Medical Detection Dogs i Durham University twierdzą, że rozpoczęli już przygotowania do intensywnego szkolenia psów, aby mogły być gotowe za sześć tygodni.

Nasze poprzednie prace wykazały, że psy potrafią wykrywać zapachy u ludzi z malarią i to z bardzo wysoką dokładnością - przekraczając standardy Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie diagnostyki - powiedział profesor James Logan z London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Logan zaznaczył, że w kwestii wykrywania zapachów w Covid-19 jesteśmy wciąż na początku drogi, a naukowcy nie wiedzą, czy choroba ma nawet specyficzny zapach. Wiemy jednak, że inne choroby układu oddechowego zmieniają zapach ciała, więc istnieje szansa, że u chorych na Covid-19 jest podobnie - dodał naukowiec.

Badacze uważają, że psy mogłyby pomóc w „segregowaniu” podejrzanych o chorobę, nawet do 250 osób na godzinę. Wyszkolone specjalnie osobniki byłyby w stanie wykryć wirusa nawet u osób bezobjawowych, aby ustalić, czy należy je przetestować. Zasadniczo jesteśmy pewni, że psy mogą wykryć Covid-19. Zastanawiamy się teraz, jak bezpiecznie wychwycić zapach wirusa od pacjentów i zaprezentować go psom - powiedział dr Claire Guest, prezes i współzałożyciel Medical Detection Dogs.

Psy mogą również wykrywać niewielkie zmiany temperatury skóry, co oznacza, że mogą potencjalnie stwierdzić, czy ktoś ma gorączkę. Naukowcy sugerują, że wyszkolone psy mogą być wykorzystywane w punktach kontrolnych podróży by ustalić, czy osoby wjeżdżające do kraju mają gorączkę.

Jak twierdzi profesor Steve Lindsay z Uniwersytetu Durham, jeśli badania zakończą się sukcesem, psy mogą zostać wykorzystane do zapobiegania ponownemu pojawieniu się koronawirusa po opanowaniu obecnej epidemii.

CBS News/ mk/

ZOBACZ TAKŻE: Zakaz jedzenia psów i kotów już w 2. mieście w Chinach