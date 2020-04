Respiratory i kombinezony od Caritas

Aż 100 respiratorów i 10 tys. kombinezonów ochronnych dla polskich szpitali przekaże Caritas. Pierwsze dostawy zamówionego sprzętu i wyposażenia w najbliższych dniach mają dotrzeć do Polski

Caritas zamówiło sprzęt i wyposażenie dla polskich szpitali w ramach prowadzonej akcji #WdzieczniMedykom. Jest to odpowiedź na potrzeby polskich szpitali walczących z epidemią koronawirusa. Do placówek już wkrótce trafi 100 respiratorów i 10 tys. kombinezonów ochronnych.

Zamówiliśmy 100 respiratorów transportowych z kompletnym wyposażeniem. To sprzęt pozwalający na prowadzenie wentylacji zarówno dorosłych, jak i noworodków, w Polsce jest znany i wykorzystywany głównie w karetkach i na SOR-ach. Pierwsze egzemplarze będą przeznaczone m.in. dla Instytutu Matki i Dziecka oraz Szpitala Wolskiego w Warszawie, Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, zespołów opieki zdrowotnej w Przasnyszu i Nidzicy oraz wybranych szpitali wojskowych w Lublinie, Wrocławiu, Gdańsku i Bydgoszczy. Do połowy maja powinniśmy już dysponować liczbą od 30 do 50 urządzeń. Całe zamówienie ma zostać zrealizowane do 25 czerwca – informuje koordynujący dostawy Paweł Ślusarczyk z Caritas Polska.