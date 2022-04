Caritas Polska: Ponad 100 mln zł na pomoc dla Ukrainy

Caritas Polska zebrała ponad 100 mln zł na pomoc dla Ukrainy, z czego 50,8 mln zł jest już w diecezjalnych Caritas - powiedział w środę dyrektor Caritas Polska ks. dr Marcin Iżycki. Poinformował, że opieką i wsparciem edukacyjnym objęto 2,5 tys. najmłodszych. W ośrodkach Caritas przyjęto już ok. 700 z sierot z ukraińskich domów dziecka.

W czasie konferencji prasowej w Warszawie dyrektor Caritas Polska podsumował działania organizacji w zakresie pomocy Ukraińcom od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Zaznaczył, że „z pomocy prawnej skorzystało 2 tys. osób, a z psychologicznej blisko 5 tys. uchodźców”. „Caritas diecezjalne zapewniły miejsca pracy dla 300 osób z Ukrainy” - dodał.

Podkreślił, że „organizacja opieką i wsparciem edukacyjnym objęła blisko 2,5 tys., przy czym ośrodki Caritas przyjęły już ok. 700 dzieci i opiekunów z ewakuowanych ukraińskich domów dziecka i zakładów rehabilitacyjnych”. „Część dzieci z chorobami i z różnego rodzaju niepełnosprawnościami została relokowana do specjalistycznych placówek w Polsce i za granicą, a wiele innych znalazło bezpieczny tymczasowy dom” - powiedział dyrektor Caritas Polska.

Podkreślił, że organizowane są także transporty humanitarne, które docierają na Ukrainę. „Szacunkowa wartość wsparcia przekazanego w postaci darów rzeczowych przekroczyła 136 mln zł. Wśród nich jest m.in. żywność i środki higieniczne, zaopatrzenie medyczne, w tym leki, wózki inwalidzkie, jak też generatory prądu” - wymieniał ks. Iżycki.

Powiedział, że ramach akcji „Paczka dla Ukrainy” do Lwowa, Kijowa, Czernichowa, Buczy, Winnicy czy Iwano-Frankwoska „dotarło 13,3 tys. paczek, których łączna waga to 213 ton o wartości 5,3 mln zł”. „Caritas Spes i Caritas Ukraina wsparto kwotą 615 tys. zł do rozdysponowania na miejscu” - dodał ks. Iżycki.