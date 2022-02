Caritas także wesprze Ukrainę

Białoruś i Ukraina to najważniejsze kierunki pracy Caritasu Polska na Wschodzie. Przekazujemy 100 tys. zł na bieżące działania kryzysowe ukraińskich Caritasów i ogłaszamy zbiórkę pod hasłem „Pomoc dla Ukrainy” - powiedział dyrektor Caritasu Polska ks. dr Marcin Iżycki.

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział we wtorek, że jego kraj uznał niepodległość samozwańczych republik ludowych w Donbasie w tych granicach, do których one pretendują - a więc obejmujących całe obwody doniecki i ługański na wschodzie Ukrainy. Zdecydował też o wysłaniu na ich teren wojsk rosyjskich.

Dyrektor Caritas Polska ks. dr Marcin Iżycki powiedział PAP, że Białoruś i Ukraina to najważniejsze kierunki pracy Caritas Polska na wschodzie. Przypomniał, że na Ukrainie organizacja niesie pomoc od 2014 roku, kiedy rozpoczęły się działania zbrojne w tym kraju, w formie pomocy rodzinom uchodźców wewnętrznych z Doniecka i Krymu oraz poprzez tworzenie warunków do udzielania pomocy medyczno-socjalnej.

„Dziś sytuacja jest bardzo napięta i naszemu sąsiadowi realnie grozi wojna. Każdy ma prawo do bezpiecznego życia w pokoju, dlatego tym bardziej jesteśmy zobligowani nieść pomoc mieszkańcom Ukrainy zarówno na miejscu, ale i w Polsce” - powiedział dyr. Caritas Polska zapowiadając uruchomienie zbiórki na potrzeby egzystencjonalne sąsiadów pod hasłem „Pomoc dla Ukrainy”.

„Caritas Polska przekazuje 100 tys. zł na bieżące działania kryzysowe ukraińskich Caritas” - zapowiedział ks. Iżycki.

Wyjaśnił, że środki zostaną po równo przekazane Caritas Ukraina Kościoła Grekokatolickiego i Caritas-SPES Kościoła Rzymskokatolickiego na zabezpieczanie bieżących przygotowań do sytuacji kryzysowej w placówkach objętych wsparciem organizacji.

„Wśród najpilniejszych potrzeb jest zaopatrzenie ich w żywność, środki higieniczne, ale także konkretna pomoc materialna, taka jak zakup koców, śpiworów, materacy czy kuchni polowych. Potrzebna jest także pomoc psychologiczna dla dzieci, dla których ostatnie wydarzenia były bardzo traumatyczne” - zapowiedział dyr. Caritas Polska.

Zaznaczył, że sytuacja pozostaje bardzo dynamiczna i zakres potrzeb będzie ewoluował w czasie. „Obie organizacje na bieżąco monitorują dokładną skalę potrzebnego wsparcia, również w przypadku możliwych przesiedleń ludności z terenów zagrożonych działaniami zbrojnymi” - powiedział ks. Iżycki.

W sytuacji wzrostu liczby osób uciekających przed niebezpieczeństwem Caritas Polska będzie bazować na ścisłej współpracy z diecezjalnymi Caritas oraz odpowiednimi służbami.

„Przygotowujemy miejsca, które mogłyby posłużyć do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy po wcześniejszym uzgodnieniu warunków i zasad z lokalnymi wojewodami” – powiedziała zastępca dyr. Caritas Polska Małgorzata Jarosz-Jarszewska.

Dodała, że ostatnie informacje przekazane przez Wydział ds. Cudzoziemców Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, wskazują na brak wzmożonego ruchu migracyjnego na granicy polsko-ukraińskiej.

Caritas Polska razem z Caritas Ukraina należą do sieci Caritas Internationalis, który w przypadku kryzysów na świecie może odpowiadać na nie solidarnie. Trwają działania zmierzające do ogłoszenia apelu humanitarnego w sieci Caritas, w odpowiedzi na obecną sytuację kryzysową, na który Caritas Polska gotowa jest odpowiedzieć.

W 2021 Caritas Polska wsparła rozwój Caritas-SPES kwotą niemal 45 tys. zł w ramach programu Organisational Development Solidarity System sieci Caritas Europa. „Dla działań Caritas-SPES, 40 tys. zł. przekazaliśmy na dofinansowanie gabinetu socjalno-medycznego w Berdiańsku oraz na wsparcie inicjatyw edukacyjnych - świetlic środowiskowych, półkolonii dzieci oraz przedszkola w diecezjach Kijowsko-Żytomierskiej” - poinformowała Caritas Polska.

Pomóc można dokonując wpłaty na stronie caritas.pl, na konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem „UKRAINA”, bądź wysyłając SMS pod numer 72052 o treści „UKRAINA” (koszt 2,46 zł z VAT).

PAP/ as/