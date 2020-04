Start-up: Dobry partner na trudne czasy

W nieprzewidywalnych warunkach, to właśnie zwinne startupy mogą okazać się najlepszym partnerem technologicznym zarówno dla nas, jak i wielu innych przedsiębiorstw - powiedział Grzegorz Pawlicki z Biura Innowacji PKO BP.

„Kryzysowa sytuacja w jakiej znaleźliśmy się w wyniku pandemii koronawirusa sprawiła, że transformacja cyfrowa w sektorze finansowym jeszcze bardziej przyspieszyła” - zauważył Pawlicki.

„W tak nieprzewidywalnych warunkach, to właśnie zwinne startupy mogą okazać się najlepszym partnerem technologicznym zarówno dla nas, jak i wielu innych przedsiębiorstw” - dodał.

Autorzy raportu Startup the Bank napisali, że banki bardziej niż inne branże specjalizują się w systemowym podejściu do współpracy ze startupami, budując specjalnie przeznaczone do tego programy i zespoły innowacji.

„Akceleracja w bankowości daje trzykrotnie wyższą gwarancję podpisania umowy niż ma to miejsce w innych sektorach, gdzie lepiej sprawdza się tradycyjna sprzedaż” - czytamy w raporcie. „Bankowe zespoły ds. innowacji są kontaktem wykorzystywanym przez startupy o ponad 20 proc. częściej niż w przypadku relacji biznesowych z sektorem e-commerce czy FMCG” - ocenili.

„W ciągu ostatnich lat polska branża finansowa coraz mocniej otwiera się na współpracę ze spółkami technologicznymi, testuje nowe innowacyjne rozwiązania, ale także nowe modele biznesowe, które mogą być atrakcyjne dla obu stron” - skomentował Krzysztof Tokarski, dyrektor zarządzający funduszu PKO TFI VC. „Raport Startup the bank oddaje zarówno punkt widzenia dużej instytucji finansowej, jak i małych innowacyjnych firm na tą współpracę. Jest też lekturą pokazującą +blaski i cienie+ polskiego ekosystemu sektora finansowego, fintech oraz VC - dodał.

Startupy w Polsce coraz lepiej potrafią i coraz bardziej chcą pracować z dużymi instytucjami finansowymi, nawet jeśli nie są klasycznymi fintechami: już 7 na 10 badanych przez nas firm zarabia na kontraktach z korporacjami z tej branży” - czytamy.

Większość spółek technologicznych w początkowej fazie relacji biznesowej stawia na jakość, a nie na ilość: dlatego aż 43 proc. z nich ma maksymalnie 3 klientów z branży finansowej.

Autorzy raportu uznali, że najskuteczniejszym sposobem na rozpoczęcie współpracy jest pilotaż. „Niemal 9 na 10 startupów pracujących z bankami, przeprowadziło piloty swoich rozwiązań” - napisano. „Dla 70 proc. przebadanych firm, było to działanie, pozwalające na podpisanie komercyjnych kontraktów. Zdaniem 40 proc. badanych, ich rozwiązania to niezbędny element nowoczesnego sektora finansowego” - napisali autorzy. „Jak wynika z raportu, nie trzeba być tradycyjnym fintechem, aby zostać partnerem banku. Wśród trzech najważniejszych obszarów wdrożeń znalazła się analiza danych, optymalizacja procesów wewnętrznych oraz obsługa klienta” - dodali.

W raporcie wskazano, że jedynie dla 17 proc. firm najważniejszym benefitem ze współpracy są kwestie finansowe.

Raport Startup the Bank to historia polskiego sektora fintech opowiedziana przez 100 perspektywicznych firm, oferujących swoje rozwiązania w branży finansowej. Do badania zaproszone zostały zarówno tradycyjne fintechy, jak i spółki oferujące rozwiązania w zakresie marketingu czy HR. +Startup The Bank+ prezentuje perspektywę szerokiej i zróżnicowanej grupy, a jej analiza pozwala lepiej zrozumieć jak wygląda rynek startupów zmieniających polską bankowość. Startup the Bank zrealizowany został wspólnie przez PKO Bank Polski, PKO VC, Operatora Chmury Krajowej, The Heart oraz Fintech Poland.

PAP/ as/