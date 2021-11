PKN ORLEN kontynuuje program dla startupów

Do 20 grudnia potrwa trzecia runda Orlen Skylight Accelerator, programu dla startupów z całego świata. Uczestników czekają takie wyzwania technologiczne, jak cyfrowa organizacja, nowoczesna stacja i klient przyszłości, zielona transformacja oraz woda w procesach przemysłowych.

Informując we wtorek o kontynuacji Orlen Skylight Accelerator, PKN Orlen przypomniał, że program ten został uruchomiony w połowie lipca i od tego czasu odbyły się dwie rundy naboru startupów, w których udział wzięło ponad 180 spółek z Polski i zagranicy.

Orlen Skylight Accelerator to program skierowany do startupów z całego świata. Trzecia runda projektu wystartowała 22 listopada i potrwa do 20 grudnia. Tym razem na uczestników czeka dziewięć wyzwań technologicznych, w takich obszarach jak: cyfrowa organizacja, nowoczesna stacja i klient przyszłości, zielona transformacja oraz woda w procesach przemysłowych.