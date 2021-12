Rośnie apetyt na polskie jednorożce

W 2021 r. Polska doczekała się pierwszego biało-czerwonego jednorożca. To jeden z wielu dowodów, że inwestorzy dostrzegają ogromny potencjał drzemiący w młodych polskich spółkach technologicznych. Te z kolei coraz śmielej myślą także o ekspansji zagranicznej. Kim są polscy startupowcy? W jakich branżach najchętniej działają? Jak na ich biznes wpłynęła pandemia? Na te i inne pytania odpowiada właśnie zaprezentowana, tegoroczna edycja cyklicznego raportu Fundacji Startup Poland - “Polskie Startupy 2021”

To już kolejny rok, kiedy nasz raport wydajemy w warunkach trwającej pandemii Covid-19. Jednak tym razem nie jest to temat dominujący, a odpowiedzi ankietowanych startupowców pokazują, że pandemia - w przeważającej części - nie wpłynęła na ich biznes ani pozytywnie, ani negatywnie. Są też tacy, którzy w tym kryzysie znaleźli dla siebie szansę na rozwój w innym kierunku i ostatecznie wpływ pandemii oceniają pozytywnie. Myślę, że ta odporność startupów na pandemię po raz kolejny dowodzi, że polski system startupowy jest w coraz lepszej kondycji. To nie zmienia faktu, że wciąż mamy wiele lekcji do odrobienia - mówi Tomasz Snażyk, prezes Fundacji Startup Poland.