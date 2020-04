Wkrótce informacje o pierwszych efektach zdjęcia ograniczeń

W najbliższych dniach będziemy zbierali informacje o tym, jaki wpływ na przebieg epidemii miało zdjęcie tych pierwszych ograniczeń - zapowiedział w piątek minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem edukacji narodowej Dariuszem Piontkowskim i ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Wojciechem Murdzkiem Szumowski podkreślił, że podczas świąt wielkanocnych Polacy „zachowali się niezwykle odpowiedzialnie i zostali w domach”.

Nie obserwowaliśmy dużego wzrostu zachorowań po tym wydarzeniu. Dzięki temu mogliśmy ogłosić niedawno pierwsze luzowanie tych ograniczeń, które były dla wszystkich bardzo trudne i uciążliwe, ale niezbędne i konieczne do tego, żeby ilość zachorowań nie wzrosła gwałtownie” - powiedział.

Szef MZ poinformował, że w najbliższych dniach rząd będzie zbierać „informacje o tym, jaki efekt na przebieg epidemii miało zdjęcie tych ograniczeń”.

Widzimy już ludzi w lasach, parkach, przemieszczających się, uprawiających sport i będziemy komunikowali, co dalej. Te wszystkie analizy, obostrzenia prowadzą do tego, żebyśmy mogli w sposób odpowiedzialny mówić o tym, co dalej - wyjaśnił.