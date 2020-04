W Lombardii popełniono błędy

W Lombardii na północy Włoch w związku z epidemią koronawirusa popełniono błędy - ocenił dyrektor naukowy rzymskiego szpitala zakaźnego Giuseppe Ippolito z komitetu doradców rządu. Jego zdaniem w regionie tym służba zdrowia jest zbyt mało obecna w terenie

Stołeczny region Lacjum wytrzymał, był wzorem skuteczności. Lombardia ucierpiała z powodu fali (epidemii) o wielkich rozmiarach oraz służby zdrowia mało obecnej w terenie, a bardzo skoncentrowanej na renomowanych szpitalach oraz często prywatnej - ocenił Ippolito w niedzielę w wywiadzie dla dziennika „Il Messaggero”. Region ten jego zdaniem „został zdewastowany” przez falę epidemii, której nie oczekiwano oraz z powodu przemieszczania się ludności i modelu organizacji placówek medycznych.

Dyrektor ze szpitala Spallanzani w Wiecznym Mieście przyznał, że koronawirus „zaskoczył nas prędkością”.

Kiedy zaczynano rozumieć to, co się dzieje, wirus prawdopodobnie krążył już od tygodni na świecie, nie tylko we Włoszech. I nałożył się na szerzenie się grypy. Wiele przypadków zapalenia płuc wyglądało tak, jakby były na tle grypowym, ale mogły być spowodowane przez ten wirus. Jednak nikt nie wiedział o jego istnieniu - tłumaczył lekarz z rzymskiej placówki zakaźnej. Następnie zaznaczył: „My nie popełniliśmy żadnych szczególnych błędów”.